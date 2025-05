Le PSG fonce sur cette pépite brésilienne de Ligue 1

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle avec Strasbourg, Andrey Santos attise les convoitises au mercato. Le PSG fait partie des clubs très chauds à l’idée de récupérer le Brésilien de Strasbourg.

Prêté par Chelsea à Strasbourg cette saison, Andrey Santos a réalisé une saison énorme sous les couleurs du club alsacien. Homme à tout faire de l’équipe de Liam Rosenior, le milieu de terrain brésilien s’est avéré tout aussi précieux défensivement que dans la construction du jeu strasbourgeois. A n’en pas douter, celui qui est sous contrat avec Chelsea sera l’une des grosses attractions du prochain mercato. Une tendance confirmée par Le 10 Sport, qui révèle que le Paris Saint-Germain a totalement craqué pour Andrey Santos, au point d’en faire une priorité au milieu de terrain.

2 assists tonight for Andrey Santos! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/RNQxWqg7MN — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 12, 2025

Le club parisien, qui avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur avant sa signature à Chelsea en janvier 2023 en provenance de Vasco de Gama, a toujours continué de suivre sa progression. La saison 2024-2025 que Andrey Santos vient de boucler à Strasbourg a totalement convaincu Luis Campos et Luis Enrique d’en faire leur choix n°1 pour étoffer leur milieu de terrain, et ainsi accompagner Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery la saison prochaine. Dans ce dossier, le PSG a toutefois deux concurrents de taille. Le premier n’est autre que Chelsea, club avec lequel Andrey Santos est sous contrat, qui pourrait faire le choix de vouloir intégrer le joueur à l’effectif d’Enzo Maresca.

Le PSG accélère pour s'offrir Andrey Santos

En Angleterre, un second club craque pour Andrey Santos, il s’agit d’Arsenal. Les Gunners, qui aimeraient eux aussi étoffer leur effectif, sont sous le charme d’un joueur capable de tout faire dans l’entrejeu, et pour lequel Mikel Arteta a complètement craqué. Reste maintenant à voir quel sera le choix du Brésilien, qui aura le choix de continuer sa progression en Ligue 1 en cas de transfert au PSG, ou bien de tenter sa chance en Premier League dans l’un des deux clubs londoniens qui souhaitent le compter dans leurs rangs. On ignore par ailleurs combien coûterait un potentiel transfert du milieu de terrain de 21 ans mais à n’en pas douter, le Paris Saint-Germain devra signer un beau chèque s’il veut s’offrir Andrey Santos cet été.