Le PSG fonce sur ce prodige à 40 millions d'euros

Par Claude Dautel

La saison de Ligue 1 est désormais terminée pour le PSG, le club de la capitale se focalisant désormais sur ses deux finales à venir. Mais le mercato a déjà commencé dans l'ombre et Paris a choisi un de ses futurs renforts.

Avant même que l'on sache s'il prolongera à Paris ou pas, Luis Campos continue à travailler d'arrache-pied sur les futurs renforts réclamés par Luis Enrique pour faire du Paris Saint-Germain une équipe encore plus forte. L'entraîneur espagnol a eu le feu vert de Nasser Al-Khelaifi pour recruter des jeunes joueurs prometteurs, à l'image d'un Désiré Doué ou d'un Bradley Barcola, et en faire des éléments indispensables à son équipe où à présent le collectif l'emporte sur les stars. Et c'est dans ce cadre que le PSG hésitait jusqu'à récemment entre Rayan Cherki et Maghnes Akliouche, les deux prodiges de l'OL et de l'AS Monaco. Mais à en croire le Quotidien du Sport, les dirigeants parisiens ont finalement choisir de se tourner vers Maghnes Akliouche.

Le PSG veut s'offrir Maghnes Akliouche au mercato

Démentant l'idée que Nasser Al-Khelaifi veuille désormais donner un coup de main à John Textor en contribuant à renflouer les caisses de l'OL en recrutant Rayan Cherki, nos confrères annonce que finalement l'entraîneur du PSG est, lui, plus tenté de faire venir le milieu offensif de l'AS Monaco. « Le joueur, formé à Monaco, est jugé beaucoup plus « Luis Enrique compatible » que le prodige lyonnais, dont le profil se rapproche davantage de celui de Désiré Doué, avec moins de participation au travail défensif », précise Pascal Auchet. Ce choix ayant été validé, il va désormais falloir faire affaire avec l'AS Monaco, qui ne voudra probablement pas trop se déshabiller au moment où le club de la Principauté va retrouver la Ligue des champions.

Paris s'offre les meilleurs jeunes de Ligue 1

Cependant, on l'a déjà vu dans le passé, Dimitri Rybolovlev, le propriétaire de Monaco, n'a pas d'hésitation à vendre des joueurs pour remplir les caisses de son club, et cela sera sûrement encore le cas si les dirigeants du PSG lui font une grosse offre pour s'attacher les services de Maghnes Akliouche. Ce dernier, âgé de 23 ans, a une valeur estimée à 40 millions d'euros par Transfermarkt, pas de quoi faire trembler le Paris Saint-Germain qui est en train de réunir dans son vestiaire les plus belles pépites de Ligue 1.