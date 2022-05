Le PSG fonce au Qatar après le match, à contre-coeur !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG doit se rendre au Qatar dès la fin de saison en Ligue 1. Un déplacement qui ne plaît pas à tout le monde au sein du club de la capitale.

Le PSG a récemment décroché son dixième titre de champion de France. Un titre historique mais gâché par un climat délétère. En effet, les Ultras boudent leur club et demandent des changements importants cet été avec notamment le départ de la direction actuelle. La nouvelle élimination précoce en Ligue des champions, le comportement des stars et la gestion des féminines du club font jaser. Il ne reste que trois matchs à disputer au PSG avant de mettre un terme à une saison sportive semée d'embûches. Ensuite de cela, il faudra encore se montrer patient pour les joueurs avant de pouvoir totalement déconnecter. Du 14 au 16 mai aura lieu un voyage promotionnel au Qatar. Un voyage qui apparement ne convient pas à tout le monde...

Un vestiaire pas chaud du tout

Selon les informations de L'Equipe, le vestiaire du PSG n'est pas très chaud à l'idée de filer au Qatar dès la fin de saison, surtout pour des événements qui n'ont rien à voir avec le sportif. Certains joueurs ont même demandé à pouvoir se rendre à la cérémonie des Trophées UNFP le 15 mai prochain, comme Kylian Mbappé. Toujours selon la même source, le staff n'est également pas des plus motivés à l'idée de se rendre au Qatar, lui qui a « hâte d'être en vacances ». A noter aussi que le récent voyage commercial au Rwanda de Sergio Ramos, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Keylor Navas n'aurait pas plu à certains membres du vestiaire, dont les principaux concernés. Pas de quoi forcément retrouver un climat de sérénité autour du PSG. Les vacances feront du bien à tout le groupe francilien. Pendant ce temps-là, la direction sera au travail sur un mercato qui s'annonce des plus mouvementés avec comme point crucial, la prolongation (ou pas) de Kylian Mbappé.