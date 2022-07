Le PSG fixe un prix sidérant pour Paredes, Man United hurle

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG compte bien dégraisser son effectif cet été lors du mercato. Leandro Paredes pourrait faire les frais de la nouvelle politique que veut instaurer le club de la capitale.

A Paris, l'heure est au changement. Luis Campos et Christophe Galtier veulent voir l'effectif considérablement renouvelé. Cela passera donc par des arrivées mais surtout des départs. Et au PSG, on ne manque pas de joueurs à faire partir. Selon les informations de Foot Mercato, sept à huit joueurs ne seront pas présents pour la tournée au Japon qui débutera à partir du 15 juillet prochain. Parmi les joueurs concernés, on sait déjà que Layvin Kurzawa restera à Paris. Pour les autres, aucun nom n'a pour le moment filtré. Malgré des rumeurs de départ le concernant, Leandro Paredes sera bien présent au pays du soleil levant. Car le PSG se veut intransigeant concernant l'international argentin.

Le PSG demande beaucoup pour lâcher Paredes

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens annoncent des prix de vente élevés pour plusieurs éléments jugés encore «bankable».



United on approché Paris pour demander le prix de Paredes, le PSG a annoncé un montant de 35M€.@lequipe🗞 — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) July 9, 2022

D'après L'Equipe, le PSG n'est pas du tout opposé au départ de Paredes. Mais les champions de France exigent près de 35 millions d'euros pour laisser partir le milieu de terrain. Un prix qui a récemment rebuté Manchester United, qui a pris des renseignements sur le joueur de 28 ans. Son profil plait en effet au nouveau coach des Red Devils, Erik Ten Hag, qui souhaite renforcer son entrejeu après le récent départ à la Juventus Turin de Paul Pogba. United lorgne aussi sur Frenkie de Jong mais le Néerlandais souhaite continuer au Barça. En fin de contrat en juin 2024, Paredes sait qu'il n'est pas forcément un élément sur lequel Galtier s'appuiera s'il reste à Paris. La récente venue de Vitinha au milieu de terrain, avant celle d'autres joueurs dans ce secteur de jeu (Renato Sanches, Seko Fofana, Khéphren Thuram ?), est un message clair envoyé à Paredes. Ce dernier reste néanmoins un joueur bien implanté dans le vestiaire du PSG. Le mercato est encore long et beaucoup de choses peuvent encore se passer dans la capitale. En attendant, Paredes va devoir redoubler d'efforts pour montrer à son club qu'il peut continuer l'aventure en rouge et bleu. En plus de Manchester United, la Juve apprécie son profil.