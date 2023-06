Le PSG feinte l'UEFA, le mercato mis sur pause

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré les annonces de l'arrivée imminente de Manuel Ugarte, le joueur uruguayen n'a toujours pas posé officiellement avec le maillot du PSG. La faute au club de la capitale qui temporise volontairement pour contourner l'UEFA.

Depuis quelques jours, les supporters parisiens attendent l'officialisation du transfert de Manuel Ugarte. Si tout porte à croire que le joueur du Sportif Portugal a bien signé au PSG, aucune photo n'est sortie pour présenter le milieu de terrain. Selon les informations de Record, c'est une volonté de Paris qui souhaite attendre avant d'enregistrer définitivement le joueur de 22 ans dans son effectif. Le média portugais explique que c'est pour contourner l'UEFA et attendre le 1er juillet, pour définitivement recruter l'Uruguayen et que le coût de son transfert soit comptabilisé pour le prochain exercice comptable qui débutera donc à cette date-là. Une stratégie des dirigeants parisiens pour ne pas s'attirer les foudres du fair-play financier et de rester dans les règles érigées par l'UEFA.

Ugarte et Asensio bientôt présentés par le PSG

Record annonce toutefois qui la visite médicale a été passée avec succès pour Manuel Ugarte et que les photos et vidéos promotionnelles ont été prises. Le PSG attend seulement le 1er juillet pour rendre officielle l'arrivée du milieu de terrain contre 60 millions d'euros pour un contrat allant jusqu'en juin 2028. La situation est d'ailleurs identique pour Marco Asensio, actuellement sans club et qui va rejoindre gratuitement le PSG début juillet. Cela permettra ainsi à Paris de réaliser un gros mercato estival sans se contenir à cause de l'UEFA qui fait très attention aux dépenses parisiennes sur les fenêtres du marché des transferts. En attendant, Manuel Ugarte doit garder le silence et se faire discret médiatiquement. Le PSG peut ainsi se concentrer sur la recherche du futur entraîneur puisque deux recrues sont déjà bouclées.