Le PSG feignant, les chiffres ont parlé

Par Marc Verti

La première journée de la Ligue des Champions est terminée et l'heure est déjà à tirer les premiers enseignements. Notamment pour le PSG qui malgré la victoire contre la Juventus, possède une statistique terrible en C1.

Le PSG a réussi son entrée en Ligue des Champions avec une victoire 2-1 face à la Juventus de Turin. Si la première période a été globalement très bien maîtrisée par les Parisiens, la seconde période est plus compliquée. Paris a été mis sous pression et a concédé la réduction du score par Weston McKennie. C'est alors que les vieux démons des Parisiens ont resurgi et une fébrilité défensive a été aperçue tout de suite. Si le PSG a eu la tête sous l'eau pendant 20 minutes, le club de la capitale s'est relevé est aurait pu inscrire un troisième but à la fin de la rencontre grâce à Neymar ou Mbappé pour le triplé. Malgré la victoire, le PSG a été pointé du doigt sur le rythme proposé durant le match. Comme souvent en coupe d'Europe, Paris a peu couru.

Paris, le cancre de la Ligue des Champions

Face aux Turnois, Marco Verratti a donné l'impression d'être partout. La preuve, il est le joueur du PSG à avoir le plus couru avec 10,5 km en 87 minutes, devant Sergio Ramos avec 10 kilomètres et Neymar qui a marqué les esprits par son activité débordante (9,9 km). Pourtant, au total, l'entièreté de l'équipe de Christophe Galtier n'a parcouru que 100,2 km. Il s'agit du plus faible total parmi les 32 équipes qualifiées en Ligue des Champions. À titre de comparaison, la Juventus a couru 103,9 kilomètres. C'est la première fois que le PSG court aussi peu depuis la défaite contre Manchester United en octobre 2020, au Parc des princes. Une statistique qui ne présage rien de bon pour le PSG dans la suite de la compétition aux grandes oreilles.