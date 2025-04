Le PSG favori pour faire signer Sandro Tonali ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’intérêt du PSG pour Sandro Tonali se confirme, à tel point que le club parisien serait actuellement le favori à la signature de l’international italien.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain lors du prochain mercato, Luis Enrique a déjà établi, avec Luis Campos, une short-list de profils intéressants pour le Paris Saint-Germain. Ce week-end, la presse anglaise révélait que le club de la capitale faisait partie des équipes intéressées par Sandro Tonali, maître à jouer de Newcastle, qui réalise une excellente saison avec les Magpies. L’intérêt du champion de France pour l’international italien semble se confirmer puisque c’est au tour de la presse italienne de l’évoquer. A en croire les informations du site Tutto Juve, le Paris SG est même le club le plus chaud sur le dossier tandis que la Juventus Turin surveille de son côté l’évolution de la situation.

PSG : Luis Enrique lance une opération à 80 ME https://t.co/44mUXvNJQi — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2025

Selon le média transalpin, le PSG est « clairement favori » pour obtenir la signature de Sandro Tonali, même si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne sont pour l’instant pas du tout sur la même longueur d’ondes que leurs homologues de Newcastle. Et pour preuve, le site britannique Caught Offside expliquait ce week-end que les Magpies réclamaient 80 millions d’euros pour l’ancien joueur de l’AC Milan. Du côté de la presse italienne, on indique que le PSG ne souhaite pas monter au-delà de 50 à 60 millions d’euros bonus compris.

Le PSG en pole pour Sandro Tonali

Autant dire qu’il va falloir être très bon en négociation du côté de Luis Campos pour espérer rafler la mise et faire suffisamment baisser le prix du joueur, sous contrat avec Newcastle jusqu’en juin 2028. Actuellement quatrième de Premier League, le club détenu par l’Arabie Saoudite reste en course pour se qualifier en Ligue des Champions, un élément qui compliquera forcément la tâche du PSG pour convaincre Sandri Tonali de s’en aller. Mais le club parisien croit en ses chances et s’impose surtout comme le courtisan n°1 de l’international italien de 24 ans. Reste maintenant à voir si cette piste se confirmera dans les semaines à venir, ou si les exigences financières de Newcastle mettront à terre les ambitions parisiennes dans ce dossier.