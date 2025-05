Le PSG fausse le championnat ‍? C'est n'importe quoi ‍!

Dans : PSG.

Accusés de fausser le championnat après leur défaite sur la pelouse de Strasbourg, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique peuvent compter sur le soutien de Pascal Dupraz qui martèle que la faute incombe aux clubs pas encore qualifiés en Ligue des champions.

À seulement quelques jours du match le plus important de sa saison, le Paris Saint-Germain a logiquement décidé de faire tourner pour affronter Strasbourg à la Meinau. Luis Enrique a donc décidé d'utiliser des jeunes joueurs ainsi que d'autres qui étaient en manque de temps de jeu afin de reposer les titulaires habituels. Si beaucoup ont crié au complot au moment de la publication de la composition, les choses ont empiré après la défaite parisienne. Avec cette victoire, Strasbourg réalise le même exploit que Nice lors de la journée précédente et reste dans la course pour une qualification en Ligue des champions. De nombreux supporters de clubs concurrents expliquent depuis que le PSG fausse le championnat. Mais pour Pascal Dupraz, la faute revient uniquement aux clubs concernés.

« Vous leur en demandez beaucoup aux Parisiens »

« En quoi le PSG devait être responsable ? Ils ne faussent pas le championnat. Quand Nice bat le Paris Saint-Germain au Parc, y a rien à dire. Ils ont aligné une équipe cohérente par rapport au calendrier et à la double confrontation contre Arsenal. Contre Strasbourg, peut-être qu'il (Luis Enrique) a exagéré, mais il veut peut-être aussi voir ce que ses jeunes joueurs peuvent donner. On verra si Strasbourg et Nice seront qualifiés pour la Ligue des champions. Attendons de voir si ça aura eu une influence. Parce que si Strasbourg et Nice ou d'autres n'ont pas marqué suffisamment de points pour être à l'abri, c'est quand même pas du ressort du PSG, vous leur en demandez beaucoup aux Parisiens », a lancé Pascal Dupraz dans « Les Grandes Gueules du Sport » sur les ondes de RMC. Un avis que d'autres consultants ne partageaient d'ailleurs pas.