Le PSG fait trop peur, ce club anglais tremble

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat à Aston Villa, Marco Asensio s’est bien relancé loin du Paris Saint-Germain. Les Villans envisagent de conserver le milieu offensif la saison prochaine. Mais les exigences parisiennes risquent de représenter un obstacle insurmontable.

Subitement descendu dans la hiérarchie de Luis Enrique en première partie de saison, Marco Asensio n’a pas perdu son talent. Le milieu offensif prêté par le Paris Saint-Germain montre de nouveau ses qualités sous le maillot d’Aston Villa. Lors du succès à Bruges (1-3) mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l’international espagnol a réussi son penalty en fin de rencontre. Le voilà déjà à 5 buts en 7 matchs avec sa nouvelle équipe. La statistique suffit pour comprendre que Marco Asensio se sent bien chez les Villans.

Aston Villa pessimiste pour Asensio

« On me donne beaucoup d'attention, a expliqué l’ancien joueur du Real Madrid. Je suis très heureux avec mes coéquipiers et le staff technique. Ils me donnent beaucoup de confiance donc j'essaie de faire de mon mieux. Les choses se passent bien, mais je veux plus et apporter davantage à l'équipe. C'est mon objectif. » Les supporters d’Aston Villa ne demandent pas mieux, eux qui ont totalement adopté le Parisien. Dans les tribunes de Villa Park, Marco Asensio a effectivement son propre chant.

Aston Villas new song for Marco Asensio is quality!



“He went to Madrid, he won the league in Spain…

He went to Paris, he did the same again…

He’s f*cking magic, don’t you f*cking know…

His name is Marco, Marco Asensio…” #AVFC 👏👏pic.twitter.com/EQ12rg5AYq — Football Away Days (@FBAwayDays) February 23, 2025

C’est peut-être une manière d’inciter la direction à conserver le gaucher la saison prochaine. Sans surprise, le club basé à Birmingham souhaite garder Marco Asensio. Mais les dirigeants anglais craignent de ne pas pouvoir s’entendre avec le Paris Saint-Germain, prévient Marca. Le prêt négocié cet hiver ne contient pas d’option d’achat et les Villans s’attendent à voir les Parisiens fixer un prix élevé. Le pensionnaire du Parc des Princes pourrait profiter du retour au premier plan de son joueur pour négocier un transfert élevé, et ainsi financer une partie de l’opération Alexander Isak, l’attaquant de Newcastle convoité pour cet été. Une mauvaise nouvelle pour le manager d’Aston Villa, un certain Unai Emery bien connu à Paris.