Le PSG fait trembler Bruno Retailleau

En marge de la finale du Mondial des clubs entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, Bruno Retailleau craint de nouveaux débordements dimanche soir. Le ministre de l’Intérieur, sous la pression de l’opposition, a prévu un dispositif de sécurité important dans la capitale.

Sans vouloir vexer l’équipe de France féminine, qui affrontera en même temps les Pays-Bas à l’Euro, Bruno Retailleau sera sûrement davantage attiré par le match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain dimanche. Et pour cause, le ministre de l’Intérieur peut craindre des débordements liés à cette finale du Mondial des clubs. La rencontre rappelle forcément le contexte du 31 mai dernier, lorsque les hommes de Luis Enrique avaient surclassé l’Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des Champions.

Bruno Retailleau joue gros

Des personnes mal intentionnées avaient alors profité des célébrations pour semer le trouble dans les rues de la capitale. De quoi provoquer une polémique sur l’incapacité du gouvernement à maîtriser les incidents. « Le risque sécuritaire de cette soirée a été manifestement sous-estimé, et le dispositif sous-dimensionné, avait notamment critiqué le président du RN Jordan Bardella sur X. Paris est livrée aux émeutiers. Bruno Retailleau évoque des "barbares" dans les rues de Paris : nous avons ce soir la démonstration supplémentaire que les mots, même durs, ne remplaceront jamais l'action. Il devra s'expliquer sur ce fiasco. »

Sous la pression de l’opposition, le ministre de l’Intérieur est forcément attendu au tournant. Le Mondial des clubs ne suscite pas le même engouement que la Ligue des Champions. Mais de nouveaux débordements ne sont pas à exclure à la veille du 14 juillet, alors que Paris aura préparé des installations pour la fête nationale. Bruno Retailleau a donc prévu un gros dispositif de sécurité pour neutraliser les éventuels casseurs, annonce Le Parisien, mais aussi pour conserver son image toujours positive auprès des Français.

RMC ajoute de son côté qu’aucune fan zone ou d’écrans géants ne seront installés dans la ville de Paris pour cette finale de la Coupe du monde des clubs. Le PSG a simplement prévu d’installer un écran géant sur la pelouse du Parc des Princes pour les 1000 personnes qui ont pris leur ticket pour Stadium tour. Un dispositif minimaliste afin de ne pas revivre les regrettables incidents du 31 mai dernier.