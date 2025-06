Le PSG fait peur, le Real sort une arme anti-Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid a gagné une grosse bataille contre le PSG en arrachant la signature du très convoité Franco Mastantuono.

Considéré comme un véritable prodige en Argentine, Franco Mastantuono a eu l’embarras du choix lors de ce mercato estival. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se sont livrés une intense bataille et si le club parisien a un temps tenu la corde, c’est finalement le vice-champion d’Espagne qui a raflé la mise. L’officialisation de la signature de Franco Mastantuono au Real Madrid pour 45 millions d’euros devrait intervenir dans les jours à venir, une belle victoire pour Florentino Pérez face au Qatar, qu’il considère comme l’un de ses ennemis au sein du football européen ces dernières années.

Stop that Franco Mastantuono. pic.twitter.com/UgVqqba45y — Stop That Football (@stopthatfooty) June 9, 2025

Maintenant qu’il a obtenu cette signature si convoitée, le patron du Real Madrid a bien l’intention de se protéger d’une éventuelle attaque du PSG pour Franco Mastantuono dans les prochaines années. C’est ainsi que le journal Olé nous apprend que pour contrer la puissance financière des clubs-Etats comme Manchester City, Newcastle ou le Paris Saint-Germain, le Real Madrid a inséré une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros dans le contrat de Mastantuono. Un moyen pour le Real Madrid de se protéger des gros clubs européens ou encore de l’Arabie Saoudite, avec une clause inatteignable.

Le Real Madrid se protège avec Mastantuono

Le joueur va maintenant pouvoir se concentrer pleinement sur son aventure au sein de la Casa Blanca, alors que son sélectionneur Lionel Scaloni s’est déjà exprimé positivement quant à son choix de club. « Aller au Real Madrid est une grande étape, c'est le plus grand club du monde, ou plutôt l'un des plus grands, et un grand pas pour lui. Évidemment, il n'a que 17 ans. Je lui ai parlé hier et je lui ai dit que s'il continue comme ça, avec cette motivation, cette mentalité et cette envie d'apprendre, il réussira » a-t-il lancé. Une chose est certaine, Luis Campos et le PSG continueront de suivre avec attention ce grand talent mondial, même s’il sera à présent très difficile de se l’offrir à l’avenir.