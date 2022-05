Le PSG fait passer le Qatar au second plan

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malgré un exercice 2021-2022 mitigé sur un plan sportif, avec la seule conquête de la Ligue 1 comme fait d’armes, le Paris Saint-Germain a quand même rempli les caisses grâce notamment à Lionel Messi. Ce qui change la donne au PSG.

La saison n’est pas mauvaise pour tout le monde du côté du club de la capitale française. Si l’échec dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid a plombé le bilan sportif du PSG, les revenus du club parisien sont en nette augmentation. Suite à une période un peu compliquée à cause de la crise du Covid, le PSG a effectivement bien relevé la barre au cours des derniers mois. Selon RMC Sport, le PSG va effectivement boucler cet exercice avec 650 millions d’euros de revenus, soit un record dans l’histoire du club de la capitale. Une réussite dans laquelle Lionel Messi n’est pas étranger. Car si le PSG avait déjà franchi un cap avec Neymar et Kylian Mbappé, arrivés en 2017, Paris est entré dans une autre dimension avec le sextuple Ballon d’Or.

650 millions d’euros de revenus cette saison

💰 Economiquement, le PSG a fait une belle saison.https://t.co/hLZl39yY1i — RMC Sport (@RMCsport) May 19, 2022

Au niveau du sponsoring, l’arrivée de Messi au Parc des Princes a effectivement boosté le montant des contrats de partenariat. Cette saison, le PSG a accueilli 10 nouveaux sponsors, et notamment Crypto.com, qui par exemple a dû doubler son apport entre le début des négociations en fin de saison dernière et la signature du bail intervenue après l’arrivée de Messi. Cette saison, le sponsoring a rapporté 300 ME au PSG, soit une augmentation de 13% par rapport à 2020-2021. Mais il n’y a pas que dans ce secteur clé que Paris a avancé, puisque la formation francilienne a aussi dépassé toutes les attentes dans le merchandising. Avec une progression de 40% et des gains de 57 ME, le PSG a atteint les sommets en vendant par exemple plus d’un million de maillots à travers le monde, soit plus que tout autre club européen.

Le PSG s'affranchit du Qatar

La billetterie et les Droits TV sont les derniers secteurs grâce auxquels le PSG a empoché de grosses sommes. Si les revenus audiovisuels ont un peu chuté à cause de l'élimination précoce en Ligue des Champions, le PSG a quand même récupéré un chèque de 50 ME avec les droits nationaux en L1. Pour la billetterie, Paris a aussi battu un autre record, celui des revenus de « jour de match » avec 131 ME au compteur, grâce notamment aux nombreux abonnés. Pour finir, le PSG a aussi empoché 20 ME grâce aux séminaires, aux concerts ainsi qu’avec la section féminine et le handball. Des revenus multiples qui vont permettre au PSG d’avoir un budget de 700 ME en vue de la saison prochaine. De quoi s’offrir une meilleure équipe encore afin de viser la Ligue des Champions. Et surtout, la précision est de taille, l'apport des fonds venus du Qatar ne représente plus 60 % des revenus du PSG comme c'était le cas il y a encore quelques années. Désormais, et malgré l'arrivée d'un sponsor maillot qatari pour la saison prochaine, les rentrées d'argent directes du Qatar ne représentent que 20 % des revenus du Paris SG, affirme la radio sportive. Un sacré changement qui démontre que le développement du champion de France a atteint un niveau suffisant pour ne plus dépendre totalement des contrats avec les entreprises de l'Emir du Qatar.