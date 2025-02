Le PSG fait craquer un sponsor mauvais payeur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a multiplié les sponsors ces dernières années. Mais le club de la capitale tient à ce que tout le monde paie ce qu'on lui doit.

Depuis qu'il a été racheté par Qatar Sports Investments, et a pris une dimension planétaire, le PSG a signé de nombreux contrats publicitaires, ce qui contribue ainsi à sa bonne santé financière. Mais, un récent sponsor du Paris Saint-Germain a été rattrapé par la crise, et a été obligé d'accepter une offre de rachat par son principal concurrent. Et c'est là que les choses se sont compliquées pour le club de Nasser Al-Khelaifi comme le raconte le média en ligne L'informé.

La société allemande Gorillas, spécialisée dans la livraison de courses à domicile à partir des dark stores, avait signé dans les dernières semaines de 2021 un contrat avec le PSG afin de devenir sponsor premium en échange d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 8 millions d'euros. Sauf que l'entreprise a vite basculé dans le rouge, et a été racheté par Getir, une société turque qui était dans le même secteur...et a connu le même destin, étant placé en liquidation judiciaire en juin 2023, en France, tout en continuant à prospérer en Turquie.

Le PSG sort ses muscles pour se faire payer

Du côté du Paris Saint-Germain, il était hors de question de renoncer à ce que lui devait l'entreprise et le PSG s'est donc tourné vers les tribunaux afin d'obtenir gain de cause. Mais, en ce mois de février 2025, nos confrères annonces que finalement l'affaire ne sera pas plaidée. « Selon nos informations, un accord transactionnel a été signé fin janvier entre les différentes parties concernées, pour un montant inconnu », précise L'Informé. En Premier League, Tottenham a connu un souci similaire, et les Spurs ont été contraints de renoncer à 6 millions d'euros. Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas souhaité commenter cette victoire à l'amiable qui permet de clôturer un dossier qui semblait bien mal parti. Et surtout, on ne dit pas combien cet accord a permis d'encaisser par rapport au montant initialement prévu.