Le PSG exige 20 millions d'euros et il s'en va

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Conforté à son poste au Paris Saint-Germain, Luis Campos a déjà discuté avec Luis Enrique du futur mercato, et des joueurs dont le club de la capitale peut se séparer rapidement.

Parmi la liste des joueurs dont l'entraîneur du PSG veut se séparer, il y a Milan Skriniar. L'ancien joueur de l'Inter n'a pas donné satisfaction à Paris, et c'est pour cela que le défenseur international slovaque a été prêté le 30 janvier dernier au Fenerbahçe. Et visiblement, le fait de travailler sous les ordres de José Mourinho a redonné des couleurs à Milan Skriniar, au point que le club stambouliote veut conserver le défenseur de 30 ans, mais cela risque de coincer, car le Paris Saint-Germain n'a pas du tout l'intention de brader son joueur, surtout après ses six mois durant lesquels il s'est mis en valeur sous le maillot de Fenerbahçe. Dans Le Parisien, Benjamin Quarez a même déjà dévoilé le prix réclamé par Luis Campos pour laisser partir Milan Skriniar, dont Paris n'a plus réellement besoin.

Skriniar sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028

Le journaliste explique que le PSG exige 20 millions d'euros pour son défenseur, sachant que Milan Skriniar a encore trois ans de contrat avec le club de la capitale. Le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a donc prévenu ses habituels interlocuteurs que le joueur slovaque était sur le marché, même si Fenerbahçe a évidemment la priorité concernant son transfert. Cependant, ce vendredi, Roberto Sistici, l'agent de Milan Skriniar, a reconnu que rien n'était décidé par rapport à la suite de la carrière du défenseur. « Cet hiver, nous avons pris une décision audacieuse, mais mûrement réfléchie qui nous a permis de rejoindre un grand club avec des gens formidables. Il serait erroné de prédire ce qui se passera en fin de saison », a précisé le représentant du joueur du Paris Saint-Germain. Ce dossier va donc occuper Luis Campos, même si ce dernier a probablement d'autres départs plus cruciaux à négocier, par exemple celui de Randal Kolo Muani.