Le PSG étrille Auxerre avant la Coupe du monde

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

15e journée de la Ligue 1

Stade : Parc des Princes

Score : Paris 5-0 Auxerre

Buts pour Paris : Mbappé, (11e), Soler (51e), Hakimi (57e), Renato Sanches (81e), Hugo Ekitike (84e)

Les latéraux ont pris le pouvoir au Parc des Princes cet après-midi. Pour le dernier match avant la Coupe du monde, le PSG s'est facilement imposé dans son antre 5-0 face à la formation de Christophe Pélissier. Nuno Mendes s'est offert deux passes décisives tandis qu'Achraf Hakimi a inscrit un but.

Paris voulait bien finir avant de voir la plupart de son effectif rejoindre le Qatar pour la Coupe du monde. C'est chose faite. Dès la 11e minute, le très remuant Nuno Mendes a servi Mbappé pour le 12e but de la saison de l'attaquant français. Si le PSG menait tranquillement, les Parisiens ont passé la deuxième vitesse en seconde période avec toujours Nuno Mendes à la baguette pour la tête de Carlos Soler qui profite de l'absence de Fabian Ruiz pour se montrer encore une fois décisif. Sur une contre-attaque très bien menée, le PSG a inscrit le troisième but du match avec Hakimi sur une passe décisive de Soler. Messi aurait également pu marquer, mais le poteau de Costil a sauvé les Icaunais. C'est finalement Renato Sanches qui inscrit le quatrième but de la rencontre, bien servi par Hugo Ekitike qui marquera lui aussi quelques minutes plus tard son premier but avec le PSG. Paris recevra Strasbourg le 28 décembre pour le dernier match de l'année tandis qu'Auxerre, quinzième, tentera de réaliser un exploit face à l'AS Monaco à l'Abbé-Deschamps.