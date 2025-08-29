Le PSG et Man City finalisent le transfert de Donnarumma

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A 72 heures de la fin du mercato d'été, Gianluigi Donnarumma attend toujours que le PSG et Manchester City. Selon Fabrizio Romano, l'accord entre les deux clubs est imminent.

A l'arrêt depuis quelques jours, les négociations entre les champions d'Europe et le club de Premier League ont repris, et il y a de nouveau de l'optimisme dans l'air concernant le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Alors que l'hypothèse que le gardien de but italien aille au bout de son contrat au PSG prenait du corps cette semaine, Fabrizio Romano a annoncé ce vendredi que les choses avançaient concrètement entre les deux géants européens. « Les négociations se poursuivent en coulisses pour le transfert de Gigio Donnarumma à Manchester City. Des discussions positives avec le PSG pour un accord à 30/35 millions d’euros et un accord total avec Donnarumma… mais le club attend toujours le départ d’Ederson », précise le spécialiste mondial du mercato à trois jours de la fin de la période des transferts.

Manchester City veut Donnarumma dès maintenant

🚨🔵⚪️ Negotiations are continuing in the background for Gigio Donnarumma to Manchester City.



Positive talks with PSG on €30/35m deal and total agreement with Donnarumma… but still waiting for Éderson exit.



Galatasaray want Éderson, Al Nassr not in talks. pic.twitter.com/EjfgOcZLMK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Il est vrai que le club de Pep Guardiola a jusqu'à la mi-septembre pour vendre son gardien de but brésilien en Turquie, pays où le mercato se termine plus tard. D'ici là, l'entraîneur espagnol des Cityzens est déterminé à faire venir Gianluigi Donnaruma, et c'est pour cela que ses dirigeants négocient activement avec le PSG pour finaliser le transfert. Dans un premier temps, le Paris Saint-Germain exigeait un peu plus de 40 millions d'euros pour laisser le portier italien. Mais le club de la capitale a compris qu'il fallait faire un petit effort pour aboutir à un accord avec Manchester City, qui de son côté a également accepté de remettre un peu d'argent dans le deal éventuel.