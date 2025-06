Le PSG et Luis Campos refusent d'être le Pigeon St-Germain

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Après sa victoire en Ligue des champions, le PSG est passé dans une autre dimension. Désormais le club de la capitale a parachevé son objectif. Après la fête, le mercato pour Luis Campos qui ne fera pas de cadeau.

À quoi ressemblera le PSG d’après ? Sur le mercato estival, le club récent vainqueur de la Ligue des champions a déjà entamé ses activités. Luis Campos travaille sur des recrues à forts potentiels. Le Portugais a échangé avec Luis Enrique pour connaitre les envies du technicien espagnol concernant l’effectif de la saison prochaine. Ce lundi matin, le journal l’Équipe fait le point sur la future politique de mercato du PSG, dans le sens des arrivées, mais surtout des départs.

Luis Campos ne bradera pas

ℹ️ Point mercato estival :



- Comme indique par les médias argentins, Franco Mastantuono convaincu de pouvoir progresser sous les ordres de Luis Enrique.



- L’équipe se voudra tout aussi ambitieuse la saison prochaine.



- Le défenseur central droitier : Campos avance ses pions en… pic.twitter.com/rECZd2dQm6 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) June 2, 2025

Le quotidien sportif français précise que des départs seraient à prévoir du côté de la capitale française. Luis Campos et Luis Enrique souhaitent garder un effectif réduit pour permettre à certains jeunes du club d’émerger. Néanmoins, le directeur sportif du PSG a été clair. « Aucun joueur ne sera bradé. Nous avons un effectif de champions d'Europe. Si quelqu'un veut un de nos joueurs, ce sera à notre prix, » explique-t-il dans des propos relayés par l’Équipe. Le Paris Saint-Germain va donc faire monter les enchères pour les partants. Les premiers noms sur la liste sont Gonçalo Ramos et Kang in Lee. La porte est ouverte et les courtisans commencent à se montrer. Les deux joueurs sont liés jusqu’en 2028 au club. Le cas de Gianluigi Donnarumma est également étudié. Le portier italien pourrait quitter la capitale cet été. Cependant, le vainqueur de la Ligue des champions l’a fait comprendre, il n’y aura aucun cadeau sur ce mercato.