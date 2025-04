Le PSG et le stade à un milliard, fumée blanche ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se prépare à claquer la porte du Parc des Princes dans les années à venir. Cela bouge fort et une annonce est possible prochainement.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale, le Qatar a toujours frappé très fort en faisant absolument tout ce qu’il voulait. Les stars ont afflué, les titres nationaux aussi et il ne manque plus que le sacre européen au PSG. Cela pourrait venir cette année. Mais Nasser Al-Khelaïfi voit plus loin et après avoir effectué une très belle rénovation du Parc des Princes à ses frais, il se voit dans l’incapacité de négocier avec Anne Hidalgo, Maire de Paris, pour l’achat du stade de la Porte d’Auteuil.

Un timing loin d'être anodin

Le futur du PSG s’annonce loin du Parc des Princes… #TeamPSG — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) April 23, 2025

Devant cette impasse, un déménagement s’impose aux yeux du dirigeant qatari. Construire un grand stade pour un milliard d’euros, avec plus de 60.000 places, des bureaux, des équipements ultra-moderne et une zone commerciale gérée par le PSG pour générer des revenus copieux, tel est le projet du club francilien. La ville de Massy est souvent citée comme la favorite pour récupérer ce dossier, même si rien n’est encore fait. Mais les choses avancent et le journaliste Romain Collet-Gaudin a lâché une bombe ce jeudi avec une petite phrase qui a provoqué un séisme dans le microcosme parisien. « Le futur du PSG s’annonce loin du Parc des Princes », a fait savoir le journaliste d’Eurosport.

Le timing de cette annonce n’a rien de surprenant. Il se murmure que Rachida Dati, candidate à la Mairie de Paris, se rapproche de QSI pour gérer une vente du Parc des Princes si elle est élue en 2026. Mais c’est dans un an, et les propriétaires du PSG n’ont pas envie de perdre encore 12 mois avec une issue incertaine pour éventuellement racheter le Parc des Princes. Résultat, cela devrait évoluer dans les prochains jours selon plusieurs sources parisiennes, et on ne se dirige donc pas vers une continuation de la formidable aventure du PSG dans le stade de la capitale.