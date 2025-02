Le PSG et Gonçalo Ramos, ça va mal se finir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Titulaire contre Le Mans, Gonçalo Ramos a confirmé qu'il n'avait pas les épaules pour être le tueur attendu par Luis Enrique. Le PSG va devoir trancher.

Dans sa quête d'un buteur capable de faire oublier en partie les performances de Kylian Mbappé, le PSG plaçait beaucoup d'espoir en Gonçalo Ramos. Hélas, ce dernier s'est blessé lors de la première journée de la saison, face au Havre, et il a fallu attendre décembre pour voir l'attaquant international portugais faire son grand retour. Un come-back qui n'a hélas pas permis de convaincre Luis Enrique que l'ancien joueur de Benfica était au niveau des attentes. Résultat, Gonçalo Ramos est désormais considéré comme un super-sub et ce n'est pas sa performance face au club du Mans, en Coupe de France, qui va changer ce statut. Alors que l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait choisi d'aligner le joueur de 23 ans comme titulaire, ce dernier a une nouvelle fois été très décevant.

Gonçalo Ramos quand il entre en jeu / Gonçalo Ramos quand il est titulaire. pic.twitter.com/UnEoqIx4W3 — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) February 1, 2025

Au lendemain de cette prestation très décevante, les critiques des médias sont très sévères contre Gonçalo Ramos. Adrien Chantegrelet, qui suit l'actualité du PSG pour Le Parisien, en fait même le plus mauvais joueur parisien lors de cette rencontre face au club de National. « Nouvelle prestation très compliquée pour le Portugais qui confirme ses difficultés à performer comme titulaire. Son bon pressing sur le but de Doué ne peut pas masquer son insuffisance technique. Il est venu toucher les ballons loin du but pour se rassurer mais son manque de connexion avec ses partenaires a encore sauté aux yeux », fait remarquer notre confrère. Dans L'Equipe, Hugo Delom fait le même constat que tout le monde : « Gonçalo Ramos confirme semaine après semaine qu’il est plus à l’aise quand il entre que quand il commence. »

Kolo Muani marque but sur but avec la Juventus

Forcément, si l'on se rappelle que le Paris Saint-Germain a payé plus de 65 millions d'euros pour faire signer Gonçalo Ramos de Benfica, cela fait beaucoup pour un remplaçant. D'autant qu'au même moment, Randal Kolo Muani démontre avec la Juventus qu'il méritait mieux qu'être poussé dans les tribunes par son entraîneur. A voir si le PSG changera d'avis lors du prochain mercato d'été et si Luis Enrique décidera de tout changer sur le front de son attaque.