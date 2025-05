Le PSG et Cherki, ce cador du mercato enterre la rumeur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki a beau avoir fait un appel du pied gigantesque au Paris Saint-Germain, il semble peu probable que le prodige lyonnais rejoigne l'équipe de Luis Enrique. Un journaliste qui a des infos en or à l'OL confirme la fin de cette piste.

Le nom de Rayan Cherki avait circulé du côté du PSG la saison passée, John Textor allant même dire en conférence de presse que malgré un accord déjà trouvé, son joueur avait finalement tourné le dos au club de la capitale. Mais, le récent rapprochement entre le propriétaire de l'Olympique Lyonnais et Nasser Al-Khelaifi a relancé les rumeurs sur la possible venue du meilleur dribbleur de Ligue 1 au Paris Saint-Germain cet été, le club de la capitale pouvant donner un coup de pouce financier à l'OL en s'offrant Rayan Cherki. C'est dans ce contexte que lors des trophées de l'UNFP, le joueur de 21 ans a confié qu'il se verrait bien à Paris, sa relation avec certains joueurs parisiens étant idéale. Mais, à en croire Hugo Guillemet, qui connaît très bien les coulisses de Lyon, cela n'est pas à l'ordre du jour.

Rayan Cherki n'ira pas au PSG

S'exprimant que La chaîne L'Equipe, le journaliste estime que pour Rayan Cherki, la possibilité de jouer au Paris Saint-Germain n'est plus d'actualité, le joueur lyonnais ayant laissé passer sa chance l'été dernier. « Cherki va probablement partir de l’OL, mais pas pour le PSG. Le train PSG est déjà passé pour lui, lui, il s’était détourné vers Dortmund et Dortmund ne l’avait pas pris. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain revenir tout de suite, après on ne sait pas, tout est possible. Mais il y a d’autres clubs qui sont intéressés par lui, je ne me fais pas de souci pour la suite de sa carrière, surtout avec la saison qu’il a fait d’un point de vue des statistiques, a précisé Hugo Guillemet, toujours très bien informé au sujet de l'OL. Cependant, le journaliste a confirmé qu'il y a effectivement une clause onéreuse pour le club de John Textor dans ce dossier. Si l’OL refuse une offre de 22,5 millions d’euros, ils devront payer des pénalités à Cherki.»

Dans le dossier Cheki, on évoque désormais des clubs anglais, mais également toujours le Borussia Dortmund, qui au dernier mercato d'hiver avait encore essayé de convaincre John Textor de lui vendre sa star, en vain. Le club allemand peut revenir à la charge en sachant cette fois que le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a besoin de cash et très vite. Une position qui n'avantage pas l'OL.