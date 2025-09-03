Le PSG et Akliouche ont déjà rendez-vous

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas fait des folies lors du mercato d'été. Mais le club de la capitale a tout de même tenté de recruter Maghnes Akliouche, sans trouver d'accord avec Monaco. Ce n'est que partie remise.

Le PSG a recruté trois joueurs cet été (Chevalier, Zabarnyi et Marin), ce qui a déçu ses supporters, lesquels espéraient que Luis Campos recrute encore un ou deux renforts supplémentaires. Même si le Paris Saint-Germain est champion d'Europe, et que Luis Enrique a validé les choix de sa direction sportive, les habitués du Parc des Princes en attendaient plus. Mais, maintenant que le marché des transferts est terminé, certaines confidences sortent. C'est ainsi que le site spécialisé ParisTeam affirme qu'en toute fin de mercato, le PSG a tenté de faire signer Maghnes Akliouche, le jeune prodige de l'AS Monaco. Cependant, l'affaire ne s'est pas faite, à la fois parce que le club de la Principauté était très gourmand financièrement, mais qu'en plus la vente d'Eliesse Ben Seghir à Leverkusen a changé la donne.

Le PSG reviendra à la charge pour Akliouche

Convoqué en équipe de France par Didier Deschamps, Maghnes Akliouche s'est exprimé dans L'Equipe sur la manière dont il avait vécu cette longue période du mercato, durant laquelle son nom avait été cité notamment au Paris Saint-Germain. Ayant un bon de sortie de la part de l'AS Monaco, le joueur de 23 ans admet que tout n'a pas été simple. « Je suis resté, j'ai la confiance du coach et du club, et je me sens bien ici. Si j’ai été perturbé ? Un petit peu, c'est normal. C'est nouveau pour moi. Mais j'ai réussi à gérer pour me concentrer sur ma préparation. Mais c'est vrai que c'est différent. Tu sais que ça bouge autour de toi (...) J’ai compris que j’allais rester à Monaco, il y a trois ou quatre jours seulement. Avant, ce n'était pas forcément arrêté. Quand je marque contre Strasbourg, j'embrasse l'écusson du club pour montrer que je reste », explique Maghnes Akliouche.

Monaco en position de force

Cependant, plusieurs sources confirment que si le Paris Saint-Germain a échoué dans sa première offensive pour faire signer le jeune joueur de l'AS Monaco, tout le monde reconnaît que les champions d'Europe reviendront rapidement à la charge. Le club de la Principauté est en position de force dans ce dossier, puisque Maghnes Akliouche a encore trois ans de contrat avec Monaco, mais Paris aura des arguments financiers.