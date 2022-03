Le PSG est un club mort, il fait vomir Daniel Riolo

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Après une défaite (3-1) au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a une fois de plus rajouté une humiliation à son palmarès. Un échec et une débâcle provoqués par Nasser Al-Khalaïfi d'après Daniel Riolo, consultant chez RMC.

Il y avait le Camp Nou et la Remontada face au Barça en 2017, la honte face aux jeunes de Manchester United en 2019 et il y aura désormais la chute face au roi madrilène vieillissant à Santiago Bernabeu en 2022. Ce mercredi, l'impensable s'est de nouveau produit alors que le Paris Saint-Germain menait (1-0) à la pause après une réalisation de Kylian Mbappé. Mais cela, c'était avant un triplé de Karim Benzema survenu en 17 minutes, faisant de lui le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 309 buts dépassant la légende Alferdo Di Stefano (308). Pour Daniel Riolo, il ne faut pas se cacher et l'auteur de cette mascarade n'est autre que le duo Nasser Al-Khelaïfi - Leonardo. Dans l'After Foot ainsi que dans son édito publié ce jeudi matin, Daniel Riolo a lynché le dirigeant du PSG et sa gestion. « Le PSG n'est pas un club, c'est un cirque. On recrute en dépit de toute logique. On empile les joueurs, jeunes, vieux, blessés. On déverse des millions pour rien. Que le PSG se prenne une telle gifle la semaine de l’inauguration de la boutique à New York est tellement grotesque et ridicule. L’ironie du sort », a publié le consultant de 51 ans.

Faîtes rentrer l'accusé : Nasser Al-Khelaïfi

Mécontent de la gestion du Paris Saint-Germain après son rachat en 2011, comme une grande partie des supporters parisiens, Daniel Riolo en a rajouté une couche. A noter que les supporters du PSG avaient déjà poussé un gros coup de gueule avec de nombreuses banderoles déployées lors de la réception de Rennes le 11 février, à quatre jours du match aller contre le Real Madrid. "Dirigeants irrespectueux, une gestion qui pue la m****et ça se sent !" avaient clamé le Collectif Ultras Paris. Une façon de penser identique à celle de Daniel Riolo. « Tous les gens qui entourent Nasser Al-Khelaïfi et le conseillent sur la diversité de la marque, l’expansion, l’économie devraient être licenciés sur le champ. Ils ont entraîné le PSG dans un rejet culturel fondamental. Le PSG est en effet devenu le club le plus détesté des amateurs de foot, des supporters. Il séduit la mode et un public volatile, mais le monde du foot vomit ce que le PSG est devenu. Les supporters vont peu à peu se détourner du club. Non M. Nasser Al-Khelaïfi, ce n'est pas l'arbitre le fautif à Madrid, c'est vous ! Vous seul qui depuis des années êtes partout et nulle part. Vous, qui voulez diriger le PSG et le foot mondial sans rien connaître ni de ce club ni de ce sport. Vous qui êtes en train de saborder le PSG tout en étant honni de toute l’Europe sauf de votre nouvel ami, l’opportuniste Ceferin. Le PSG est un club mort ! » a poursuivi Daniel Riolo. Toujours aussi véhément à l'encontre du président qatari, Daniel Riolo a également remis en cause les actions de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Lionel Messi et Neymar n'ont pas été épargnés. Le PSG est-il vraiment mort ?