Le PSG est nul, Neymar accuse Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Mercredi 3 mai, plusieurs supporters du PSG ont manifesté leur mécontentement envers la direction ainsi que le comportement et le niveau de certains joueurs. Neymar a notamment été visé par des supporters qui sont venus devant chez lui. Le Brésilien a liké un post qui expliquait que les problèmes venaient non pas de lui mais bien de Kylian Mbappé.

Depuis plusieurs semaines, le PSG est au bord de la rupture, autant en interne que sur le terrain où les Parisiens enchaînent les mauvais résultats. Le dernier en date est lors de la 33e journée de la Ligue 1 où Paris a été battu 3-1 à domicile, par le FC Lorient. Le lendemain de cette humiliation, Lionel Messi est parti sans l'accord du club, en Arabie saoudite dans le cadre d'un partenariat. Un voyage qui a été très mal perçu par la direction parisienne qui a donc pris la décision de sanctionner la Pulga. Ce sont ensuite les supporters parisiens qui ont exprimé leur agacement envers la direction et certains joueurs. Notamment Neymar. Blessé, le Brésilien n'a pas pu participer au match retour en Ligue des Champions contre le Bayern Munich et ne sera disponible que la saison prochaine après son opération. L'ancien joueur du Barça n'a pas apprécié l'attitude des supporters parisiens et confirme que la situation explose à Paris. Mais pour le numéro 10, c'est à cause de la direction et de Kylian Mbappé.

Neymar agacé par Mbappé et la direction, il assume

📲 Hier, Neymar 🇧🇷 a liké une vidéo sur Instagram.



🗣️ : « Au lieu de protester contre la direction horrible, les supporters continuent de protester contre Neymar et Messi. »



Voici pour vous la traduction des propos tenus par Ofuiclear dans sa vidéo. ⤵️ #PSG pic.twitter.com/L3cvFRpEDt — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 4, 2023

Sur Instagram, Neymar a liké le post d'Ofuiclear, commentateur sportif brésilien suivi par 112.000 internautes sur Instagram. Ce dernier expliquait que le PSG avait tout cédé à Kylian Mbappé et délaissait Messi et Neymar au profit du prince de Paris. « Cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années pourquoi ? Parce qu'ils ont renouvelé leur prince pour un montant extraordinaire. Le même Prince qui a provoqué l’élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu’il est Dieu maintenant. Donc les supporters continuent de lui vouer un culte et vouloir que Messi et Neymar partent pour qu’il soit plus heureux », a fait savoir le commentateur spécialisé sur le football, dans un message visiblement apprécié par Neymar.

Dans ce post, la direction est également critiquée ainsi que la performance de Mbappé lors de la finale de la C1 en 2020. Un avis qui semble être partagé par Neymar qui a aimé cette vidéo. « Cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années pourquoi ? Parce qu'ils ont renouvelé leur prince pour un montant extraordinaire. L'attitude des fans est petite, celle de la direction et minuscule. Ils avaient l'occasion de faire quelque chose de bien avec Messi et Neymar, mais ils ont fait cette équipe horrible autour de lui parce que la direction ne sait pas travailler » peut-on lire dans cette vidéo. Ce qui va probablement ajouter de l'huile sur le feu, alors que le PSG est en pleine crise. Neymar pointe également l'attitude de Mbappé et son manque de leadership. Le joueur de 31 ans trouve que la direction parisienne s'est écroulée devant le Français, ce qui a terni le projet de jeu de l'équipe. Ni Neymar, ni Mbappé, ni le PSG ne se sont exprimés sur ce like polémique de l'attaquant. Même si selon les informations de l'AFP, le club de la capitale a renforcé la sécurité devant le Camp des Loges ainsi que devant les domiciles de Messi, Neymar de Marco Verratti. Trois cibles des supporters parisiens.