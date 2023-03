Le PSG est le joujou du Qatar, le Bayern Munich dérape

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le club de la capitale s'efforce de devenir une marque commerciale reconnue dans le monde entier et de s'imposer comme un cador du football européen. Si le premier point semble avoir été atteint, ce n'est pas le cas du côté sportif, ce qui fait même fulminer son bourreau en Ligue des Champions.

Éliminé une nouvelle fois au stade des huitièmes de finale en Ligue des Champions, le PSG n'arrive toujours pas à passer un cap et donne même l'impression de régresser sur la scène européenne par rapport à ses premières campagnes au moment du rachat. Pour beaucoup de supporters ou d'anciens joueurs, Paris est un club avec une image de marque supérieure au côté sportif. De nombreuses stars sont présentes mais il manque une identité visible, un réel projet de jeu. Paris est d'ailleurs souvent critiqué en Europe pour son manque de résultat en C1 et la défaite à Munich a démontré les failles du PSG. Pour Philipp Lahm, Paris est une équipe qui se rapproche plus d'un grand magasin de luxe que d'un club de football. Et dans cette vitrine, se trouve forcément l'influence géo-politique du Qatar, qui s'est fait un nom sur le continent en misant très gros sur le Paris SG.

Le PSG c'est la fashion week

« On ne peut que plaindre les nombreux supporters du PSG qui ont fait le déplacement à Munich récemment. Leur espoir de voir naître quelque chose sous leurs yeux s'évanouit chaque année. Cette équipe au prix exorbitant ressemble à un grand magasin de luxe, exposant des pièces précieuses qui font l'admiration de tous, mais que personne ne peut s'offrir. Le Qatar a utilisé Paris, l'Europe et les joueurs pour sa politique de sécurité et ses ambitions géopolitiques » a déclaré l'ancien latéral du Bayern Munich lors d'une interview accordée à Die Zeit. L'Allemand pointe également le rôle du Qatar dans la politique du PSG et son souhait de développer le marketing en priorité plutôt que de bâtir une équipe cohérente. L'image y est importante et c'est aussi pour ça que, malgré les échecs répétitifs, l'engagement de l'Emir du Qatar à Paris et en France n'est clairement pas remis en cause sur le long terme. Quitter le PSG serait un terrible aveu d'échec pour QSI, qui ne peut pas se le permettre après avoir tant investi et tant promis.