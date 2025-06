Le PSG envoie un joueur au Danemark

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Utilisé à six reprises par Luis Enrique au PSG la saison dernière, Yoram Zague va être prêté au Danemark par le club de la capitale.

Professionnel depuis août 2023, Yoram Zague peine à éclore au plus haut niveau. Il faut dire que contrairement à de nombreux jeunes du Paris Saint-Germain, le latéral droit de 19 ans n’a pour l’instant jamais été prêté. Luis Enrique s’y était jusqu’à maintenant opposé, le jugeant utile dans la rotation de l’effectif à un poste où le PSG ne compte qu’un seul spécialiste confirmé en la personne d’Achraf Hakimi. Utilisé à six reprises par le coach espagnol l’an passé, Yoram Zague va avoir droit à un prêt pour la saison 2025-2026 afin de gagner du temps de jeu et de l’expérience.

🚨 Le défenseur Yoram Zague proche de Copenhague en prêt avec option d’achat. #PSG #Mercatohttps://t.co/fBP3WzsVCP — Benjamin Quarez (@B_Quarez) June 13, 2025

Selon les informations du Parisien, c’est au Danemark qu’il va poursuivre sa carrière puisqu’un accord est sur le point d’être trouvé entre le PSG et le FC Copenhague. Plus surprenant, ce prêt va comporter une option d’achat dont le montant et les conditions n’ont pas été dévoilées pour le moment. L’accord entre les différentes parties est total afin qu’il rejoigne le club danois, qui disputera cet été le 2e tour de la Ligue des Champions. Un départ qui augmente pour le PSG la nécessité de recruter un latéral droit lors du prochain mercato afin de doubler le poste d’Achraf Hakimi alors que cette saison, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery se sont relayés pour combler les rares absences du défenseur marocain.