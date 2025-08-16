Le PSG envoie son équipe B à Nantes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique va procéder à une très forte revue d’effectif ce dimanche pour le déplacement du PSG à Nantes lors de la 1ère journée de Ligue 1. De nombreux remplaçants habituels vont démarrer.

Quatre jours seulement après sa victoire aux tirs au but contre Tottenham lors de la Supercoupe d’Europe, le Paris Saint-Germain se déplace à Nantes ce dimanche pour sa première journée de Ligue 1. Un match pour lequel Luis Enrique ne souhaite pas solliciter de manière trop importante les joueurs qui ont démarré face aux Spurs, alors que le PSG n’a pas eu de préparation cet été. Selon les informations du Parisien, un turn-over important va par conséquent être instauré par Luis Enrique. Zaïre-Emery et Beraldo sont notamment attendus pour démarrer aux postes de latéraux tandis que la défense centrale devrait être composée de Pacho et de la recrue Zabarnyi.

TV : Nantes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ? https://t.co/pz8HKT8QlU — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2025

Au milieu de terrain aussi, de nombreux changements sont attendus avec les titularisations probables de Kang-in Lee et de Désiré Doué aux côtés de Fabian Ruiz. Le secteur offensif va lui aussi connaître des bouleversements. Dembélé et Kvaratskhelia pourraient être ménagés, offrant à Barcola, Mbaye et Ramos l’occasion de s’illustrer. Une composition probable à confirmer mais qui, si elle se confirme, ressemble clairement à une équipe B pour Luis Enrique. Un onze tout de même très compétitif dont le FC Nantes devra se méfier, bien que les Canaris aient un très gros coup à faire face à ce PSG remanié et en manque de rythme.

Le onze probable du PSG selon Le Parisien : Chevalier, Zaïre-Emery, Pacho, Zabarnyi, Beraldo, F.Ruiz, Lee, Doué, Barcola, Mbaye, G.Ramos.