Le PSG envoie Marco Asensio en Turquie

Plus dans les plans du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois maintenant, Marco Asensio va poursuivre sa carrière en Turquie. En effet, ce dimanche soir, Fabrizio Romano annonce que le milieu offensif espagnol se prépare à faire ses valises pour prendre la direction de Fenerbahçe.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe are closing in on Marco Asensio deal with Paris St Germain.



Agreement at the final stages with player waiting on green light to fly to Turkey. 🇹🇷 pic.twitter.com/KRh1SrwWRg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

« Fenerbahçe est sur le point de conclure un accord pour Marco Asensio avec le Paris Saint Germain. L'accord est aux dernières étapes, le joueur attendant le feu vert pour s'envoler vers la Turquie », a lancé le spécialiste du mercato sur ses réseaux sociaux. Grâce à l’agent Jorge Mendes, le PSG va donc réussir à se défaire de l’un de ses indésirables avant la fermeture du mercato d’été en récupérant quand même 8,5 millions d'euros dans l'affaire pour un joueur à un an de la fin de son contrat.