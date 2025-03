Le PSG entre dans l’histoire du football anglais

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Incroyable match ce mercredi soir, où le PSG s’est incliné malgré une domination outrageante face à Liverpool (0-1). Même les Anglais n’en reviennent pas.

Des joueurs qui tapent des grands coups de pied devant, des pertes de balles dans leurs propres 25 mètres, des ballons laissés filer en touche pour souffler, un carton rouge peut-être oublié et un but refusé pour quelques centimètres, rarement les Reds de Liverpool n’auront bu le bouillon comme ce mercredi soir au Parc des Princes. Et pourtant, dans un scénario que seul le football, et même seul le PSG diront certains, peut réserver, c’est le club anglais qui s’est imposé à Paris dans la dernière minute, après avoir été totalement dominé. Alisson a chassé tous les doutes à son niveau avec un nombre incroyables d’arrêts et de sorties pour sauver son camp et une défense totalement dépassée. Le gardien brésilien a sans problème été élu homme du match et en a profité pour avouer que le PSG était un rouleau compresseur. Arne Slot avait prévenu son équipe que ce serait dur, mais l’ancien de la Roma ne s’attendait pas à un tel déferlement.

Alisson a fait le match de sa vie

We take a lead back to Anfield ✊ #UCL pic.twitter.com/bAuwywTIOG — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025

« Si c’est la meilleure performance de ma saison ? Mais c’est la meilleure performance de ma vie. Le coach nous avait prévenu que ce serait difficile et que nous devions être prêts à souffrir. Ils ont tellement de qualité dans cette équipe. Voir Harvey marquer à la fin, c’est incroyable. Une histoire folle, une grande nuit. C’est vraiment une belle équipe. J’espère qu’on jouera mieux au match retour car il faut reconnaitre la qualité incroyable de cette équipe. Ils ont la balle, ils se créent des occasions. C’était une soirée très difficile, mais qui s’est bien terminée », a reconnu Alisson au micro de TNT Sports.

Impossible de contredire le gardien de Liverpool, alors que la presse anglaise, la BCC en tête, parle d’un des plus grands hold-ups de l’histoire du football anglais et même de la Ligue des Champions. Difficile de sortir tous les livres de l'histoire du football, mais il est sûr que ce scénario a de quoi faire halluciner tous ceux qui ont suivi cette rencontre. Sky Sports était en tout cas d'accord, par le biais de la voix de son consultant Paul Merson, que voir un club anglais être autant dominé de la 1ère à la 90e minute était du jamais vu. Même cela n'aura pas suffi pour mettre le PSG en position de force en vue du retour.