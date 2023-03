Le PSG enfin victorieux de la Ligue des Champions, il lui faut ce joueur !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’heure où Gianluigi Donnarumma peine à faire l’unanimité, le PSG s’intéresse à Thibaut Courtois selon la presse espagnole. Une mission délicate, mais une garantie pour briller en Ligue des Champions ?

C’est la rumeur que personne n’avait vu venir. Taulier du Real Madrid depuis 2018, Thibaut Courtois est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club merengue jusqu’en juin 2026, le Belge suscite l’intérêt du club de la capitale selon les informations du site El Nacional. Le média indique que le PSG n’est pas convaincu par Gianluigi Donnarumma, lequel a eu quelques bonnes périodes cette saison, sans pour autant se montrer décisif dans les grosses échéances de Ligue des Champions face au Bayern Munich. C’est ainsi que Nasser Al-Khelaïfi a activé la piste du gardien du Real Madrid.

Courtois c'est 600 ME, le Real attend le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thibaut Courtois (@thibautcourtois)

El Nacional croit savoir que le président du PSG est prêt à payer « tout » ce que Florentino Pérez demandera pour son gardien belge. Il faut dire que le Diable Rouge est l'un des meilleurs au monde, et il a été décisif dans les titres madrilènes la saison passée, avec des sauvetages incroyables à chaque tour. Le président madrilène en revanche est moins excité que son homologue parisien et tente de calmer le jeu, lui qui n’est pas spécialement vendeur. Il faut dire que le Real Madrid n’a aucune raison de vendre Thibaut Courtois. Certes, le gardien belge est un poil moins décisif que la saison passée. Mais le champion d’Espagne en titre est davantage mis en difficulté, ce qui n’aide pas Thibaut Courtois, plus sollicité que l’an passé. « Confiant et calme » selon le média espagnol, Florentino Pérez est totalement convaincu que son gardien ne quittera pas le Real Madrid lors du mercato estival.

Le Real n'a aucune intention de vendre Courtois

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Il faut dire que le contrat du Belge est en béton armé : il possède un contrat qui le lie au Real jusqu’en juin 2026 avec une clause libératoire fixée à 700 millions d’euros. A aucun moment, le champion d’Espagne en titre souhaite se mettre à la table des négociations avec le Paris Saint-Germain pour la vente de son dernier rempart. Autrement dit, s’il veut vraiment déloger Thibaut Courtois de Santiago Bernabeu, le PSG devra payer la clause libératoire. Ce qui est évidemment impossible, à l’heure où l’UEFA surveille plus que jamais le club de la capitale française dans le cadre du fair-play financier. L’information tend en revanche à démontrer que le PSG n’a aucunement confiance en son actuel gardien titulaire Gianluigi Donnarumma. Ce qui ne manquera pas de faire réagir les supporters après le départ de Keylor Navas en Premier League cet hiver…