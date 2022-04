Le PSG en vente ? Nasser Al-Khelaïfi a reçu des offres délirantes !

Dans : PSG.

En cette fin de saison, Nasser Al-Khelaïfi a fait de grosses révélations sur le Paris Saint-Germain. Depuis 2011 et l'arrivée de QSI, de très grosses offres de rachat sont arrivées sur le bureau du président parisien.

Le Qatar n'est pas prêt de mettre les voiles, onze années après l'arrivée de Qatar Sports Investments à la tête du Paris Saint-Germain. Depuis cette nouvelle ère démarrée en 2011, le club de la capitale a enchaîné les titres nationaux, mais aussi les grosses désillusions européennes : la remontada face au Barça, la déception contre Manchester United, le naufrage de Santiago Bernabeu...L'état major qatari n'a toujours pas réalisé son objectif numéro un, remporter la Ligue des champions. Malgré cela, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que QSI ne se retirerait pas de si tôt. « Pour nous, venir au PSG, pensez-y de la même manière que si vous allez acheter une petite entreprise, qui perd de l'argent, donc vous devez injecter et investir de l'argent. Nous avons acheté le PSG pour 70M€. Aujourd'hui, il vaut plusieurs fois ce montant et nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club. Donc, d'où nous venons, cela montre qu'il s'agit d'un projet d'investissement. Nous avons développé le marché en France et développé les marchés de la télévision. Ici, à l'assemblée générale de l'ECA, nous avons entendu de nouveaux chiffres sur les matchs les plus regardés cette année, les deux premiers impliquant le PSG. Nous avons ajouté de la valeur au football européen en dépensant au PSG », a confié le président parisien lors d'une interview accordée à la The Athletic.

Le PSG, une valeur de 2.5 milliards d'euros

Vendre le Paris Saint-Germain n'est pas d'actualité, surtout après tout le travail accompli depuis 2011. Nasser Al-Khelaïfi a avoué avoir reçu des offres de rachat de plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'euros. Une somme démentielle mais qui représente bien le projet du PSG, parti de rien et qui compte aujourd'hui Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi dans son effectif. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est estimé à une valeur d'environ 2.5 milliards d'euros. D'après Forbes, le PSG est neuvième au classement des clubs avec la plus grosse valeur derrière tous les cadors anglais (City, United, Arsenal, Liverpool, Chelsea). Le FC Barcelone domine le monde avec une valeur de 4.76 milliards d'euros devant le Real Madrid (4.75 milliard) et le Bayern Munich (4.21 milliards). Paris a encore du chemin, même si tout va très vite dans la capitale.