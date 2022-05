Le PSG en quête d'un talent africain de Liverpool

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG doit densifier d'urgence son entrejeu pour la saison prochaine. Quoi de mieux que Liverpool pour trouver des joueurs capables de mettre de l'intensité dans leurs matches. Naby Keita, relégué sur le banc des Reds, est ainsi convoité par le club parisien.

L'été 2022 apportera peut-être le nouveau souffle tant attendu par le PSG. Après la prolongation de Kylian Mbappé et avec l'arrivée de Luis Campos, le club parisien est bien décidé à devenir le poids lourd européen qu'il désire. Mais, si son attaque fait envie à beaucoup, le milieu du PSG suscite de nombreuses interrogations depuis plusieurs saisons. Aux côtés de Marco Verratti, on ne peut pas dire qu'il y ait pléthore de grands joueurs dans ce secteur de jeu si important en 2022. Luis Campos est déjà au travail pour ramener des éléments à la fois doués mais aussi opiniâtres.

Une offre de 50 millions d'euros du PSG pour Keita

Naby Keita incarne parfaitement ce profil. Le Guinéen de 27 ans est un joueur de qualité, tant physiquement que techniquement, et surtout un élément utile dans le groupe de Jurgen Klopp à Liverpool. Cependant, Keita acheté 60 millions d'euros à Salzbourg en 2018, n'est pas un titulaire indiscutable du côté de la Mersey. Il a certes disputé 23 matches de Premier League cette saison mais il n'a été titulaire qu'à 14 reprises.

PSG want to sign Naby Keita this summer and are willing to pay €50m for the midfielder. [@footmercato] pic.twitter.com/9hg6VA960c — Anfield Edition (@AnfieldEdition) May 31, 2022

Les recruteurs parisiens ont flairé la bonne affaire. Selon Foot Mercato, le PSG serait disposé à offrir 50 millions d'euros pour Naby Keita dont le contrat expire en juin 2023 avec le Liverpool FC. Le club parisien a vraiment besoin d'un milieu de terrain comme le Guinéen et veut le signer le plus rapidement possible. Du côté du joueur, on serait bien tenté par le projet du PSG alors que Thiago Alcantara est passé devant dans la hiérarchie chez les Reds. Miné par les blessures ces dernières années, il peut redonner une nouvelle trajectoire à sa carrière et obtenir un beau contrat comme sait les offrir le PSG.