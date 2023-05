Le PSG en Premier League, le Qatar dit banco !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va bien ouvrir une partie de son capital à un investisseur extérieur, histoire de s'inspirer de ce qui se passe en Premier League, qui met littéralement le bouillon au reste de l'Europe sur le plan financier.

Dominateur en France mais dominé en Europe, le Paris SG est à un tournant de son histoire. 12 ans après la prise de pouvoir de QSI, le club francilien compte changer de stratégie et ouvrir son capital au financement extérieur, ce qui semblait impossible il y a encore un an de cela. Non pas en vue d’un désengagement du Qatar, qui aura toujours la main bien ancrée sur le club de la capitale, mais pour se renforcer et tenter d’enfin rivaliser avec les grands clubs européens, et notamment anglais. QSI a pris conscience ces derniers mois du retard que les clubs français, et notamment leur locomotive qu’est le PSG, est en train de prendre par rapport à la Premier League. Quand Paris annonce un déficit record quasiment chaque saison, les droits TV explosent en Angleterre dans une bulle qui n’en finit pas de grandir.

Ce modèle économique qui coûte cher et ne rapporte rien sur le plan financier comme sportif, a provoqué des changements au Qatar. Nasser Al-Khelaïfi a, en fin d’année 2022, a ouvert pour la première fois la porte à des investisseurs extérieurs, et cela va se concrétiser dans les prochains mois. Le fonds d’investissements Arctos Sports Partners est le plus proche d’une prise de participation au sein du PSG, pour une arrivée à hauteur de 5 à 15 % du capital. Cela a de grandes chances de se faire sous la forme d’une augmentation de ce capital, permettant au club parisien de récupérer un montant non négligeable. Notamment dans le cadre du fair-play financier et des pertes qui seraient en grande partie comblées par cet apport extérieur.

La Premier League, le nouveau modèle du PSG

Mais l’idée finale ne serait pas de dribbler l’UEFA, mais bien de se rapprocher de ce qui se fait en Premier League. C’est la volonté affichée par QSI. « Les gens ne réalisent pas à quel point le Championnat anglais prend le large par rapport aux autres Championnats européens. Norwich (dernier et relégué) a reçu deux fois plus de droits télé que le PSG l'année dernière. La Premier League est devenue la Super Ligue. On a besoin de capitaux, de bons partenaires pour monter la marque à un niveau supérieur dans un savant mélange d'investissement financier, de nouvelles idées et de savoir-faire dans l'industrie du sport afin d'aider le business du PSG à grandir », a confié une source proche de QSI à L’Equipe. L’arrivée de spécialistes du sport et de son développement économique comme Arctos Sports Partners, qui travaille avec Liverpool et 16 franchises de sports américains, dont quelques glorieuses comme les Golden State Warrios en NBA, Boston Red Sox (MLB) et les Pittsburgh Pinguins en NHL. De quoi donner au PSG encore plus de pouvoir économique, alors que le Qatar éponge chaque année des déficits dépassant les 100 millions d’euros, et qui devrait encore être entre 100 et 150 millions d’euros en 2022-2023.