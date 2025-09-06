Le PSG en pleurs, le Barça l'imite

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Victime d’une blessure musculaire, Ousmane Dembélé va manquer au moins six semaines de compétition. L’attaquant du Paris Saint-Germain sera notamment privé du choc européen contre le FC Barcelone. Mais que les Parisiens se rassurent, les Blaugrana sont également confrontés à des pépins physiques.

Le Paris Saint-Germain n’a pas dû célébrer la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine (2-0) vendredi. Pendant ce match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le club de la capitale a perdu deux joueurs importants sur blessure. Touché à un mollet, Désiré Doué va manquer trois à quatre semaines de compétition. Tandis que son coéquipier Ousmane Dembélé, blessé aux ischios, est annoncé absent pour au moins six semaines.

Des blessures au Barça

Il faudra suivre la guérison du plus jeune des deux Parisiens d’ici le choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone le 1er octobre. En revanche, l’ancien Blaugrana sera bel et bien privé de retrouvailles avec sa précédente équipe. Un sacré coup dur pour le Paris Saint-Germain. On peut aussi parler d’une bonne nouvelle pour le Barça. Sauf que le club catalan n’est pas non plus épargné par les blessures. A priori, Lamine Yamal, simplement ménagé après le succès de l’Espagne en Bulgarie (3-0) jeudi, et le Néerlandais Frenkie de Jong, victime de douleurs au fessier, n’ont pas de quoi s’inquiéter.

❗ COMUNICADO MÉDICO



▶ Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/vpuh7mgITM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 3, 2025

Rien à voir avec leurs coéquipiers Gavi et Alejandro Balde. Forfait pour le match de Liga face au Rayo Vallecano (1-1) dimanche dernier, le milieu de terrain s’est blessé au genou concerné par sa rupture du ligament croisé en novembre 2023. Le quotidien As estime son retour pour la confrontation face au Paris Saint-Germain. C’est aussi la date de retour annoncée pour le latéral gauche victime d’une blessure à la cuisse à l’entraînement. Il serait quand même étonnant de voir les deux Barcelonais titularisés dès leur réintégration.