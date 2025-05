Le PSG en finale, un seul but et c’est plié

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Victorieux au match aller (0-1), le PSG aborde la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Arsenal avec l’étiquette du favori.

Qui rejoindra l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions ? Après le match dingue de mardi entre le club italien et le Barça, c’est au Paris Saint-Germain et à Arsenal de jouer. Au match aller, les hommes de Luis Enrique l’ont emporté avec sérieux à l’Emirates Stadium (0-1), un avantage qui pèse lourd au moment d’aborder la deuxième manche au Parc des Princes. Dans le jeu, Paris semble au-dessus d’Arsenal, toujours handicapé par de nombreuses blessures (Gabriel, Havertz, Gabriel Jesus). En Angleterre, on ne croit d’ailleurs pas beaucoup aux chances d’Arsenal de créer l’exploit.

PSG : Patrick Vieira annonce la remontada d'Arsenal https://t.co/vULXtqr87m — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2025

La preuve, Paul Merson, ancien joueur d’Arsenal (425 matchs) estime que si le PSG venait à marquer un seul but ce mercredi au Parc des Princes, l’affaire serait pliée tant il ne voit pas Arsenal marquer deux fois ou plus dans la capitale française. « Arsenal a juste une petite chance de se qualifier selon moi » a livré celui qui a défendu les couleurs des Gunners de 1985 à 1997, avant de poursuivre à Football London. « Les joueurs anglais étaient nerveux au match aller, c’est une demi-finale de Ligue des Champions, ils n’ont jamais participé à un tel match auparavant. Ce ne sont pas des joueurs expérimentés. Si on encaisse un autre but, on sera éliminé » estime le spécialiste britannique avant de conclure.

L'Angleterre a peu confiance en Arsenal

« Je pense que tout va se jouer sur le premier but du match retour. Si le PSG marque le premier but, je ne vois pas comment la situation pourrait s’inverser. Certains diront qu’ils ont été menés à Aston Villa mais cette fois, ils sont à domicile » a analysé Paul Merson, convaincu que le Paris Saint-Germain a toutes les cartes en main pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. A Mikel Arteta et aux joueurs d’Arsenal de bousculer les coéquipiers d’Ousmane Dembélé s’ils veulent espérer un exploit que peu de gens les imaginent capables de faire en Angleterre pour le moment.