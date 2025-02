Le PSG en feu, le Barça est soulagé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone retrouvera Benfica. Le club catalan évite de croiser la route du Paris Saint-Germain, pour le plus grand soulagement de son directeur sportif Deco.

Même s’il a dû passer par les barrages, le Paris Saint-Germain faisait partie des adversaires à éviter lors du tirage au sort de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique évoluent à un niveau impressionnant depuis leur déclic face à Manchester City (4-2). Et le 7-0 infligé au Stade Brestois mercredi n’est sans doute pas passé inaperçu en Europe. La preuve, le FC Barcelone, qui avait une chance sur deux d’affronter les Parisiens en huitièmes de finale, est bien content de retrouver Benfica, récemment battu par les Catalans au Stade de la Luz (4-5).

The road to Munich is set.#UCLdraw pic.twitter.com/M2ChMOgR8u — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025

Le directeur sportif du Barça Deco a évidemment mesuré ses propos par respect pour les Lisboètes. Mais on sent bien que le dirigeant n’était pas particulièrement pressé de défier le Paris Saint-Germain. « A ce stade de la compétition, il n’y a pas beaucoup de choix, a réagi l’ancien milieu de terrain sur Movistar+. C'est vrai que le PSG est dans un grand moment, tout comme Benfica. On a déjà joué contre Benfica en phase de ligue et c'était un match très difficile, où l'on a beaucoup souffert avant de finir sur cette remontée historique. »

L'exemple du PSG

« La suite du parcours ? Nous devons d’abord battre Benfica. Ce sera très difficile, dans un contexte compliqué. En plus, la manière dont le match s'est terminé là-bas… C'est une équipe très forte à domicile. Il faut penser au premier match et ensuite on verra. (…) La saison dernière par exemple, quand le PSG, qui était selon moi un des favoris, a croisé Dortmund, les gens ne s'attendaient pas à voir Dortmund en finale. En Ligue des Champions il n'y a pas de favori comme les gens le pensent », a prévenu Deco, tout de même conscient qu'une élimination contre Benfica représenterait une grosse contre-performance.