Le PSG en duel final pour s’offrir Zidane

Par Corentin Facy

La piste Zinedine Zidane est toujours active au PSG, qui rêve du champion du monde 1998 pour succéder à Christophe Galtier.

La tentation Zinedine Zidane est toujours bien présente au Paris Saint-Germain, malgré les bruits de couloir qui indiquent que l’Emir du Qatar va maintenir sa confiance au duo Campos-Galtier. Officiellement, l’entraîneur parisien n’est pas menacé. Mais si la porte s’ouvre pour recruter Zinedine Zidane, alors l’état-major du PSG n’hésitera pas une seconde. Il faut dire que l’Emir du Qatar rêve de recruter l’ancien manager du Real Madrid depuis l’été dernier et même si Nasser Al-Khelaïfi avait démenti dans les colonnes du Parisien l’intérêt du PSG pour « Zizou », celui-ci ne fait aucun doute. L’été prochain, après une saison qui sera ratée quoi qu’il arrive désormais avec l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, le champion de France en titre va retenter sa chance dans l’espoir de s’offrir Zinedine Zidane.

Zidane entre le PSG et la Juventus ?

A en croire les informations obtenues par Defensa Central, le Paris Saint-Germain est d’ailleurs en finale dans le dossier Zinedine Zidane puisque seuls deux clubs ont retenu l’intérêt de l’entraîneur français : le PSG donc, et la Juventus Turin. Il semblerait que Paris et la Vieille Dame soient les deux seuls clubs à réellement intéresser le Français, qui a déjà fait savoir à de multiples reprises qu’il ne se voyait pas entraîner en Premier League. En Espagne, le Real Madrid ne semble pas s’intéresser à lui et en Allemagne, le Bayern Munich n’a pas l’intention de changer d’entraîneur. Par conséquent, il ne reste plus que le PSG et la Juventus Turin pour Zidane, qui n’a aucunement l’intention d’entraîner des clubs ne pouvant pas viser la victoire finale en Ligue des Champions. Notons par ailleurs que l’entraîneur français a déjà quelques idées pour le mercato de son futur club, que ce soit à Paris ou en Italie.

Hazard et Benzema dans les valises de Zidane ?

Comme c’est systématiquement le cas ou presque lorsque l’on évoque l’avenir de Zinedine Zidane, le nom de Karim Benzema sort du chapeau. L’ex-entraîneur du Real Madrid est un grand fan de « KB9 », dont il est très proche. Zidane rêve par conséquent d’attirer Karim Benzema dans son futur club même si cette probabilité est faible dans la mesure où le buteur formé à l’OL devrait prochainement prolonger son contrat au Real Madrid d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Enfin et c’est plus surprenant, Zinedine Zidane aimerait relancer Eden Hazard, dont le départ à la fin de la saison ne fait aucun doute au Real Madrid. On imagine en revanche très mal le PSG se mettre sur la piste de l’ailier belge alors que le club parisien souhaite en finir avec le recrutement des trentenaires sur le déclin et au gros salaire… ce qui correspond totalement au profil d’Eden Hazard. Quoi qu’il en soit, Zidane souhaite reprendre du service et a déjà ses idées. Reste maintenant à voir où il rebondira.