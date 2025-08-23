Le PSG en danger, Grégory Schneider s'alarme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato ferme ses portes dans moins de dix jours et cet été, le PSG a fait le choix de très peu toucher à son effectif. Pour l’heure, seuls Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont signé dans la capitale.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de surfer sur cette vague positive pour réaliser de nouveau de grandes choses en 2025-2026. Assez logiquement, Luis Campos et Luis Enrique ont fait le choix de ne pas trop toucher à leur effectif. Aucun titulaire n’a fait ses valises pour l’instant, en attendant le départ de Gianluigi Donnarumma, et seulement deux recrues ont signé : le gardien français Lucas Chevalier et le défenseur ukrainien Illya Zabarnyi. Un mercato très calme qui symbolise la stabilité et la continuité pour certains. Mais d’autres sont plus inquiets, comme par exemple Grégory Schneider.

Au micro de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a fait part de ses doutes quant au mercato parisien. « C’est contre-intuitif pour le grand public mais c’est bien connu des sportifs eux-mêmes. Si tu veux continuer à gagner, il faut changer des choses. Si tu veux avoir les mêmes résultats, il faut s’y prendre différemment, ça a toujours été comme ça » estime le journaliste de Libération, convaincu que toutes les grandes équipes se sont renouvelées pour continuer à gagner, ce qui n’est pas suffisamment le cas du Paris Saint-Germain cet été. Et le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe de poursuivre.

Le PSG n'a pas suffisamment recruté cet été

« Luis Enrique le sait très bien puisqu’il a pris Lucas Chevalier alors qu’il avait le meilleur gardien d’Europe. Il y a de la place, par exemple pour challenger les milieux de terrain. Il ne faut pas les remplacer, mais il faut les challenger, les pousser. Peut-être que du côté de l’arrière-gauche, il y a aussi quelques chose à faire parce que je ne suis pas fasciné par Lucas Hernandez. Il y avait de la marge, il faut bouger le truc pour entretenir l’élan » estime Grégory Schneider, qui demande à voir ce que donnera le PSG version 2025-2026 avant de s’enthousiasmer. Car à l’évidence, le journaliste aurait procédé à davantage de changements au sein de l’effectif pour entretenir la faim des titulaires et l’ambition qui débordait au Paris SG la saison dernière. Un avis qui risque de grandement diviser chez les supporters.