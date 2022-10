Le PSG en danger, Daniel Riolo l'annonce

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un nouveau scandale a éclaté au PSG avec les révélations de Mediapart au sujet de « l’armée numérique » utilisée par la direction du club. Pour Daniel Riolo, cela aura de graves conséquences sur le club de la capitale.

A en croire le média, qui a publié une longue enquête sur son site internet, le Paris Saint-Germain a chargé une agence externe de mener des campagnes négatives sur Twitter à travers des faux comptes à l’encontre de médias… mais également de ses propres joueurs dont Adrien Rabiot et plus récemment Kylian Mbappé. Des révélations explosives dans un contexte déjà très tendu puisque l’attaquant de 23 ans du PSG a exprimé en interne sa volonté de quitter le club lors du mercato hivernal. A travers un édito publié sur le site de RMC, le journaliste Daniel Riolo a réagi à ce nouveau scandale qui éclabousse le Paris Saint-Germain. Et pour le chroniqueur de l’After Foot, il est clair que ce nouvel épisode va confirmer les envies de départ de Kylian Mbappé.

Daniel Riolo sidéré par les révélations sur le PSG

« Au lieu de s’occuper de ce que doit faire l’équipe sur le terrain, de comment on doit recruter, de comment on doit monter une équipe, c’est chaque jour une nouvelle affaire. C’est chaque jour une image de plus en plus négative. A force de vouloir contrôler leur image, à force de tout vouloir contrôler et de vouloir développer une sorte de stratégie marketing et communication mondiale, on a l’impression que chaque semaine ils creusent un trou dans lequel ils s’enfoncent. Aujourd’hui le club va se déchirer » explique le journaliste, persuadé que cet épisode va provoquer une fracture au sein du club parisien. Daniel Riolo a ensuite plus précisément évoqué la situation de Kylian Mbappé.

Un départ de Kylian Mbappé désormais inévitable

🚨 Si l'affaire d'une « armée numérique » payée par le PSG était avérée, Kylian Mbappé serait en droit de demander une rupture de contrat pour faute grave, selon une avocate du droit du travail contactée par @RMCsport. 😮 pic.twitter.com/TnbJKfcs71 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 12, 2022

« Au minimum Kylian Mbappé découvrant les révélations de Mediapart, déjà qu’il n’était pas bien, il doit être dégoûté. Evidemment qu’il va encore plus avoir envie de partir. C’est absolument terrible, vraiment terrible. Et évidemment que tout le monde emploie le conditionnel mais aujourd’hui il y a trop d’éléments qui indiquent que c’est vrai. Bien sûr. D’abord parce que les gens parlent et comme tout le monde essaye de sauver sa peau au PSG, tout le monde accuse tout le monde. Et quand tout le monde accuse tout le monde, cela veut dire que c’est vrai » a lancé Daniel Riolo, qui a lui aussi enquêté sur le PSG cette semaine et qui a révélé dès lundi que l’international tricolore, déçu par les promesses non tenues par sa direction, voulait quitter le club au mois de janvier. La crise de novembre était historique au PSG, elle a un peu d’avance en 2022 et elle est d’une violence jamais atteinte encore par le passé.