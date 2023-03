Le PSG éliminé de la C1, Marseille jubile

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré la présence de Kylian Mbappé, le PSG a été éliminé par le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une élimination fêtée par les Marseillais qui ont chambré les Parisiens en bonne et due forme.

La rivalité entre l'OM et le PSG, ce n'est pas seulement sur le terrain mais également en dehors. Après leur défaite contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France, le club phocéen avait reçu les moqueries de la part des supporters parisiens avec une banderole « OM humilié, mentalité de guerrier, c'est ça le boulot » qui faisait référence à la phrase de Kylian Mbappé dans le vestiaire de Paris après la victoire du club de la capitale dans le dernier classique (3-0). Forcément, avec la défaite du PSG contre le Bayern, les fans olympiens se sont vengés en modifiant la banderole. « Humiliation chaque année, c'est ça le boulot », a notamment fait le tour de la toile et sur Twitter. Plusieurs fans marseillais ont chambré le PSG sur les réseaux sociaux.

Les supporters de l'OM chambrent le PSG

HUMILIATION CHAQUE ANNÉE, C'EST ÇA LE BOULOT ! pic.twitter.com/iI8PDKOZDY — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 8, 2023

Ce n'est évidemment pas la première fois que Marseille chambre le PSG sur une élimination en Ligue des Champions puisque la ville entière avait été en fête lorsque Paris avait perdu la finale de la C1 en 2020. C'était encore à l'époque contre le Bayern Munich. Sur BFM Marseille, les chroniqueurs ont recensé plusieurs tweets des fans marseillais qui se moquaient du PSG. Après l'humiliation en Coupe de France de l'OM il y a une semaine, les Marseillais ont pris un malin plaisir à chambrer le PSG. Paris a notamment été éliminé par deux buts d'anciens joueurs du club, Kingsley Coman et Eric Maxim Choupo-Moting, ce qui a beaucoup amusé les fans phocéens. Également éliminé de la coupe nationale, le PSG n'a désormais plus que la Ligue 1 à jouer et va très certainement prendre des mesures fortes concernant l'effectif et la direction afin de passer cette malédiction en Ligue des Champions. En attendant, l'OM, qui se prépare de son côté à une saison blanche sauf énorme remontada en Ligue 1, reste toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions.