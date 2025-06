Le PSG dopé financièrement, Simeone pique sa crise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a mis une correction à l'Atlético de Madrid dimanche soir dans son premier match du Mondial des Clubs. Du côté du club espagnol, Diego Simeone n'a pas contesté le triomphe du PSG, mais il est très amer.

Dans la chaleur suffocante du Rose Bowl de Pasaneda, l'équipe madrilène s'est asphyxiée face à la formation de Luis Enrique, toujours aussi efficace et qui visiblement ne prend pas cette compétition par-dessus la jambe. Pour Diego Simeone, rien à dire, le plus fort a gagné, même si le volcanique entraîneur des Colchoneros a tout de même regretté le penalty accordé au PSG à la dernière seconde. Mais si le technicien a salué la prestation du Paris Saint-Germain, il n'a pas pu s'empêcher de coller un vrai tacle au club champion d'Europe. Pour cela, Diego Simeone a attendu la conférence de presse après la victoire de l'équipe française et une question sur les limites de son effectif actuel à l'Atlético de Madrid. La suite fait déjà la Une des médias espagnols, jamais les derniers à tirer sur le club de la capitale française.

Diego Simeone rêve d'avoir le budget du PSG

N'ayant pas l'intention d'allumer ses joueurs, l'entraîneur madrilène a préféré se focaliser sur les moyens financiers du Paris Saint-Germain, capable de recruter n'importe quel joueur, y compris en cours de saison, comme l'a fait Luis Enrique. « Le PSG est une grande équipe, mais Luis Enrique a compris qu'ils avaient des besoins et a obtenu 70 millions d’euros pour faire signer Khvicha Kvaratskhelia », a subitement fait remarquer Diego Simeone, histoire de bien faire comprendre que les champions d'Europe n'avaient aucune limite financière, là où lui devait toujours aborder le mercato avec un budget qui a ses limites. Une attaque frontale qui fait les choux gras de la presse sportive espagnole, AS en faisant même la Une de son site internet ce lundi.

Malgré cette attaque contre le PSG, digne d'un Javier Tebas des grands jours, Diego Simeone n'échappe pas aux critiques, y compris de la part de certains supporters de l'Atlético de Madrid qui estiment que leur entraîneur se perd totalement dans ses choix. Il est vrai qu'à l'exception d'un engagement physique total, et probablement trop excessif, les Colchoneros ont eu du mal à montrer des choses cohérentes face au Paris Saint-Germain. Et cela avec ou sans Khvicha Kvaratskhelia sur le terrain.