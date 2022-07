Le PSG domine le classement des meilleurs vieux

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En se basant sur les estimations de Transfermarkt, le site du quotidien Marca a établi le top 15 des joueurs les plus chers, dans la catégorie des plus de 34 ans. Résultat, le Paris Saint-Germain est très bien représenté.

Ouvert au départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait-il récupérer un gros montant sur son transfert ? D’après l’estimation de Transfermarkt, le club de la capitale serait en mesure de réclamer 50 M€. Une somme plutôt intéressante pour un joueur qui vient de fêter ses 35 ans. D’ailleurs, dans la catégorie des plus de 34 ans, l’Argentin est l’élément le plus cher si l’on en croit le site de référence. Et il n’est pas le seul Parisien dans le top 15 établi par le quotidien Marca.

💥 Informa @pedro_morata



💣 El plan de la nueva dirección deportiva del @PSG_inside es vender a Messi y a @neymarjr a la mayor brevedad posible



🆕 La idea es construir un nuevo PSG con menos cromos y con un equipo más competitivo



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/T3pb9w0xPM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2022

On retrouve en effet le gardien Keylor Navas (35 ans) à la septième position, avec une valeur estimée à 8 M€. C’est un peu plus cher que les 6 M€ indiqués pour le défenseur central Sergio Ramos (36 ans), qui partage la 13e place avec le gardien portugais Rui Patricio et l’Italien Leonardo Bonucci. On pourrait également ajouter Angel Di Maria à la liste des joueurs du Paris Saint-Germain. L’ailier de 34 ans, qui était encore Parisien jusqu’à ce jeudi, occupe un honorable cinquième rang grâce à une valorisation à 12 M€.

Les joueurs de plus de 34 ans les plus chers :

1. Lionel Messi (35 ans, 50 M€)

2. Karim Benzema (34 ans, 30 M€)

Cristiano Ronaldo (37 ans, 30 M€)

4. Manuel Neuer (36 ans, 15 M€)

5. Angel Di Maria (34 ans, 12 M€)

6. Luka Modric (36 ans, 10 M€)

7. Juan Cuadrado (34 ans, 8 M€)

Keylor Navas (35 ans, 8 M€)

Luis Suarez (35 ans, 8 M€)

10. Iago Aspas (34 ans, 7 M€)

Ivan Rakitic (34 ans, 7 M€)

Hugo Lloris (35 ans, 7 M€)

13. Rui Patricio (34 ans, 6 M€)

Leonardo Bonucci (35 ans, 6 M€)

Sergio Ramos (36 ans, 6 M€)