Le PSG domine le bras de fer pour Skriniar

Par Eric Bethsy

En échec pour le transfert de Milan Skriniar cet été, le Paris Saint-Germain va revenir à la charge pour le défenseur central de l’Inter Milan, libre l’été prochain. Et pour le moment, la tendance est annoncée favorable au club de la capitale.

Nasser Al-Khelaïfi compte bien mettre sa menace à exécution. Face aux refus catégoriques de l’Inter Milan, le président du Paris Saint-Germain avait prévenu qu’il recruterait Milan Skriniar gratuitement l’été prochain. C’est effectivement l’intention du club francilien qui semble bien parti pour obtenir gain de cause. En effet, les Nerazzurri, sans doute pas en mesure de s’aligner sur l’offre parisienne, ne parviennent pas à prolonger le contrat de l'international slovaque. C’est pourquoi le journaliste italien Sandro Sabatini se montre pessimiste pour les Milanais.

🚨🎙️Christophe Galtier sur le mercato raté : " On a été déçu de ne pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait voulu l’avoir, tout comme on voulait un attaquant avec un autre profil. Le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits " — La Source Parisienne (@lasource75006) September 29, 2022

« Je vois les choses de cette manière : des négociations presque imaginaires sont alimentées (par de fausses rumeurs, ndlr), a commenté le spécialiste pour Calciomercato. Si le Paris Saint-Germain avait vraiment proposé 60 millions d'euros, l'Inter Milan, en cas de non transfert, aurait dû finaliser la prolongation. On m'a appris que l'offre n'était pas de 60-65 millions d'euros. Elle était plutôt autour de la moitié, d'après ce que j'ai entendu. Milan Skriniar ne se dirige pas vers une prolongation et la situation va se reproduire. »

Skriniar vers un départ libre

« Pour moi, l'investissement de Steven Zhang (propriétaire de l’Inter Milan) à hauteur de 100 millions d'euros n'est qu'une jolie invention pour les journalistes, a poursuivi notre confrère. S'ils offrent à Milan Skriniar 7 millions d'euros par an plus des bonus, comme pour Marcelo Brozovic, et s'ils lui proposent quatre ans de contrat, cela fait déjà 60 millions d'euros bruts pour lui. Mon avis, c'est que les chances de le voir partir libre sont très élevées. » Dans ce cas, nul doute que d’autres clubs s’intéresseraient également à Milan Skriniar.