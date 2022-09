Le PSG dit oui à une réconciliation avec Rabiot

Dans : PSG.

Le PSG devrait être un acteur majeur du prochain mercato hivernal. Le club de la capitale est intéressé à l'idée de faire revenir Adrien Rabiot.

La direction du Paris Saint-Germain n'est pas des plus satisfaites du dernier mercato estival réalisé. Si de belles recrues sont arrivées, Luis Campos aurait aimé la venue d'un attaquant et d'un défenseur central. Le secteur de jeu qui a été le plus renforcé est le milieu de terrain. Mais apparemment, le PSG veut essayer de faire quelques modifications l'hiver prochain. D'après les informations de Calcio Mercato, les champions de France sont très chauds à l'idée de recruter Adrien Rabiot, en chute libre sous les couleurs de la Juve.

Rabiot, un retour au PSG dès cet hiver ?

Le média Italien affirme que le PSG est bien désireux de faire revenir Adrien Rabiot. Des contacts ont même été établis entre le clan du joueur et le club de la capitale, équipe dans laquelle il a déjà joué de 2012 à 2019. L'objectif est de convaincre Rabiot de signer à Paris dès le mercato hivernal si possible, lui qui sera en fin de contrat en juin 2023. La Juve ne dirait pas non à une petite indemnité de transferts, alors que les négociations pour une prolongation de contrat dans le Piémont sont au point mort. Mais le PSG n'est pas le seul club sur le dossier. Manchester United, qui était à deux doigts de signer Rabiot l'été dernier, pourrait revenir à la charge. C'est aussi le cas de Liverpool, pas du tout satisfait du rendement d'Arthur, recruté l'été dernier. Les Reds songent même à mettre fin au prêt du Brésilien et Rabiot a un profil qui plait à Jurgen Klopp. Si l'international français était estimé à près de 15 millions d'euros l'été dernier, son prix baissera encore cet hiver. En cas de belles prestations à la Coupe du monde, s'il est sélectionné, il pourrait définitivement convaincre un cador de le récupérer. Et le PSG est un choix possible pour Adrien Rabiot, malgré ses rapports quelque peu houleux avec les Ultras franciliens.