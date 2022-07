Le PSG dit non à une réconciliation avec Rabiot

Dans : PSG.

Non retenu par la Juventus Turin, Adrien Rabiot cherche une porte de sortie. Le milieu de terrain a fait l’objet de rumeurs concernant un retour au Paris Saint-Germain, avec une tentative de réconciliation. Mais le Français n’entre pas dans les plans de son club formateur.

Il serait étonnant de revoir Adrien Rabiot à la Juventus Turin la saison prochaine. Une fois de plus, le milieu de terrain se retrouve poussé vers la sortie. Ses performances irrégulières, et incompatibles avec son salaire imposant, n’ont toujours pas convaincu ses dirigeants. Qui plus est à un an de la fin de son contrat. C’est aussi le moment choisi par le Français pour préparer son départ et enfin relancer sa carrière. Reste à savoir où pourrait-il rebondir.

Rabiot absent des plans du PSG

Depuis plusieurs années, et malgré un rendement mitigé, Adrien Rabiot reste très apprécié en Angleterre. Cet été encore, Chelsea se verrait bien l’accueillir. On parle également d’un intérêt surprenant du Paris Saint-Germain et d’une tentative de réconciliation de la part de Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur. Cette initiative pourrait, selon le Corriere dello Sport, se concrétiser via un échange entre Adrien Rabiot et Leandro Paredes, indésirable au club de la capitale. Mais sans surprise, l’opération ne devrait pas se réaliser.

L’internationale tricolore n’entre absolument pas dans les plans du Paris Saint-Germain, affirme le média Foot Mercato, qui rappelle que le champion de France a déjà tout prévu pour renforcer son entrejeu. Après la signature de Vitinha, c’est un autre Portugais, à savoir le Lillois Renato Sanches, qui devrait rejoindre le club francilien. Il n’y a donc pas de place pour Adrien Rabiot, parti libre en 2019 après des mois de conflit en raison de son refus de prolonger. Pas sûr que les deux parties arrivent un jour à tourner la page.