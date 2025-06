Le PSG dit adieu à deux joueurs historiques

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le chantier de la défense va animer le mercato du PSG, qui souhaite se renforcer à ce poste. Mais pour éviter l’embouteillage, des départs sont attendus. Ceux de Marquinhos et de Kimpembe sont évoqués.

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a réalisé une saison parfaite en 2024-2025. Cela ne signifie pas pour autant que Luis Enrique et Luis Campos ne vont pas retoucher à l’effectif. Les deux hommes estiment que le secteur défensif est nettement perfectible. Car si Nuno Mendes, Willian Pacho et Achraf Hakimi sont considérés comme indiscutables, c’est moins le cas de Marquinhos et des remplaçants que sont Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Beraldo.

70ME pour Ilya Zabarnyi, le PSG a 48 heures pour trancher https://t.co/XJXsK67LNt — Foot01.com (@Foot01_com) June 8, 2025

C’est ainsi que selon les informations de PSG Inside Actu, plusieurs départs sont vivement souhaités par l’état-major parisien à ce poste, et les candidats ne manquent pas. Le compte insider nous apprend que Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe ont été placés sur la liste des joueurs à faire partir. Le constat est également valable pour Lucas Beraldo, à la différence que pour le Brésilien, le PSG privilégie un prêt car Luis Enrique croit en son potentiel. Le cas de Marquinhos est encore différent. Le capitaine brésilien, sous contrat jusqu’en 2028, ne fait plus l’unanimité en interne et cela malgré une excellente saison.

Le PSG veut boucler plusieurs départs en défense

Son départ est dans les tuyaux, mais il pourrait intervenir dans un an, soit après la Coupe du monde 2026, pour laquelle Marquinhos souhaite arriver en pleine forme et n’a donc pas l’intention de changer de club avant cette échéance. Dans le sens inverse, les défenseurs ciblés ne manquent pas. Les pistes les plus chaudes des derniers jours mène à Illya Zabarnyi (Bournemouth), Kim Min-Jae (Bayern Munich) et Tomas Araujo (Benfica). Reste maintenant à voir quels seront les dossiers privilégiés par Luis Campos, et si le Portugais attendra de boucler au moins un départ avant de finaliser une arrivée.