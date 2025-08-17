Le PSG dévoile son nouveau maillot rouge

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a révélé ce dimanche matin à la veille de son premier match de la saison en Ligue 1 contre Nantes son nouveau maillot third. « Le Paris Saint-Germain et Nike dévoilent leur nouveau maillot Third 2025-2026. Inspiré de l’univers graphique Total 90, qui a marqué le début des années 2000, ce nouveau maillot en propose une réinterprétation contemporaine » écrit le club de la capitale sur son compte X. Les hommes de Luis Enrique devraient porter ce maillot rouge ce dimanche soir à l’occasion de leur 1ère journée de Ligue 1 à Nantes.