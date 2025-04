Le PSG dépense 42ME pour effacer un joueur

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le dernier match contre Aston Villa l'a démontré, le PSG n'est pas impérial sur le plan défensif. Pacho surnage mais Marquinhos n'est pas irréprochable dans les grands rendez-vous et et un transfert est obligatoire dans ce secteur.

Le Paris Saint-Germain effraie bien des équipes avec son attaque composée d'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Défensivement, par contre, ce sont les supporters parisiens qui tremblent le plus. Lucas Beraldo est loin d'avoir le niveau requis pour les grands matchs. Marquinhos n'a pas perdu sa légendaire fragilité comme l'a prouvé le match à Aston Villa mardi dernier. Enfin, Willian Pacho fait office de taulier mais reste encore jeune et assez inexpérimenté. La solution viendra peut-être du mercato l'été prochain et Milan Skriniar sera déterminant pour cela.

Le PSG se place pour Dean Huijsen

Non, le Slovaque ne sera pas titulaire la saison prochaine. Peu à l'aise dans une défense à 4 et boudé par Luis Enrique, l'ancien joueur de l'Inter Milan va quitter le club parisien. Annoncé à Nottingham Forest, à Tottenham ou à la Juventus, Skriniar va libérer une place dans l'effectif parisien et surtout de l'argent dans la masse salariale. Un profit bienvenu pour le PSG qui ambitionne de recruter l'un des talents les plus prometteurs au poste en Europe selon le site Tuttojuve. Il s'agit de Dean Huijsen.

🎙️ Luis Enrique « J’ai confiance en mes joueurs » 💬#PSGHAC I @Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 18, 2025

International espagnol, le défenseur central de 20 ans fait les beaux jours de Bournemouth en Premier League. Très bon de la tête et solide dans les duels, Huijsen peut grandement faire progresser la défense parisienne. Néanmoins, le PSG doit affronter une forte concurrence dans le dossier avec les clubs anglais et le Real Madrid, grand favori pour réaliser le transfert. Les dirigeants parisiens devront mettre le paquet sur le plan financier pour convaincre Bournemouth et Dean Huijsen au prochain mercato estival.