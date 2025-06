Le PSG va écraser le Mondial des clubs, l'annonce est faite

Dans : PSG.

Le PSG a parfaitement démarré sa Coupe du monde des clubs ce dimanche en pulvérisant l'Atlético Madrid sur le score de 4 buts à 0. Les hommes de Luis Enrique semblent lancés vers un nouveau titre majeur.

Le Paris Saint-Germain n'a pas prévu de baisser de régime et l'a démontré face à l'Atlético Madrid ce dimanche à Pasadena. Les hommes de Luis Enrique n'ont fait qu'une bouchée de Colchoneros dépassés dans tous les compartiments du jeu. Si la compétition vient à peine de débuter, le PSG a de fortes raisons de croire en ses chances de titre dans quelques semaines. Beaucoup de fans et observateurs des champions d'Europe pensent d'ailleurs le club presque intouchable au vu du niveau affiché. Ce n'est pas Clément Pernia qui dira le contraire.

Un PSG déjà intouchable ?

Lors d'un passage sur France Bleu Paris, le consultant a en effet indiqué concernant ce PSG made in Luis Enrique : « Paris a les épaules pour remporter cette Coupe du monde des clubs ! Il y a le statut de vainqueur de la Ligue des champions mais aussi le message envoyé contre Madrid. T'as l'état d'esprit, t'as la mentalité et tu as la vibe autour de ce PSG. Je ne vois pas ce qui peut empêcher le PSG de remporter cette Coupe du monde des clubs. D'autant que le club en a fait un objectif. (...) Ce n'est pas une compétition qui est prise à la légère. Il y a un enjeu économique et de prestige. Le PSG peut remporter la première édition et faire une saison avec 5 ou 6 trophées. Ce serait presque une déception de ne pas la gagner. On ne va pas pleurer mais ce serait dommage ». Le PSG affrontera Botafogo et Seattle en poules afin de potentiellement rallier la suite de la compétition. Paris veut respecter tous ses adversaires mais surtout envoyer un message clair : le champion d'Europe n'est pas venu aux Etats-Unis pour passer des vacances.