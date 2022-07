Le PSG dégraisse, Dagba fait un choix stupéfiant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de dégraisser son effectif, le PSG a trouvé une porte de sortie à Colin Dagba, lequel va poursuivre sa carrière en Ligue 1.

L’opération dégraissage de Luis Campos se poursuit au Paris Saint-Germain. Après avoir officialisé les départs d’Alphonse Areola à West Ham et de Xavi Simons au PSV Eindhoven, le club de la capitale a ficelé ces dernières heures le départ de Colin Dagba. En effet, selon Foot Mercato et L’Equipe, un accord total a été trouvé pour la venue du latéral droit de 23 ans à Strasbourg. Priorité de Julien Stéphan à ce poste en Alsace, l’ex-international espoirs français va arriver au Racing sous la forme d’un prêt dans les prochaines heures. En quête de temps de jeu après une saison quasiment blanche, Colin Dagba voit en Strasbourg une formidable opportunité de définitivement lancer sa carrière en Ligue 1 avec un probable statut de titulaire indiscutable.

Dagba préfère Strasbourg à Villarreal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Colin Dagba (@colin_dagba)

Tandis que le Paris Saint-Germain va réduire sa masse salariale avec le prêt de Colin Dagba, Strasbourg réalise de son côté un très gros coup au vu de la concurrence présente sur ce dossier. Et pour cause, le Racing a obtenu le prêt de Colin Dagba malgré l’intérêt de Villarreal, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, dont l’entraineur Unai Emery souhaitait le recruter. Outre le club du sous-marin jaune espagnol, des écuries allemandes étaient également sur les rangs. Au cours des derniers jours, Mayence ainsi que Francfort ont manifesté leur intérêt. Mais finalement, Colin Dagba et ses représentants ont fait le choix qu’ils jugeaient le plus cohérent pour la suite de la carrière du latéral droit formé au PSG en rejoignant Strasbourg, un club au sein duquel le discours de Julien Stéphan a fait mouche afin de le convaincre. Par ailleurs, Le Parisien précise que selon toute vraisemblance, le prêt de Colin Dagba à Strasbourg ne compte pas d'option d'achat.