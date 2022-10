Le PSG décimé, Kimpembe rappelé d'urgence ?

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que le PSG s'est présenté face à l'OM sans Presnel Kimpembe blessé et Sergio Ramos suspendu, le club de la capitale a été privé d'un nouveau cadre avec la sortie prématurée de Danilo Pereira. Heureusement pour Paris, un joueur est bientôt de retour sur les terrains.

Actuellement leader de la Ligue 1 avec 29 points et premier de son groupe de Ligue des Champions, le PSG réalise pour le moment un sans-faute. Mais alors que la Coupe du monde se profile, plusieurs joueurs sont touchés par des pépins physiques. Le dernier en date, Danilo Pereira, a été touché lors du classique contre l'OM. Victime d’une lésion au niveau des ischio-jambiers de la cuisse droite, le milieu de terrain portugais est absent pour au moins trois semaines et ne devrait faire son retour avec le PSG qu'après le mondial au Qatar selon l'Equipe. Sa participation avec le Portugal est d'ailleurs menacée. Si Paris subit encore des absences importantes sur le plan défensif, le retour de Presnel Kimpembe est proche et fait office de bonne nouvelle dans cette période charnière et compliquée pour les clubs.

Kimpenbe de retour pour le choc face à la Juve ?

Selon les informations du Parisien, Presnel Kimpembe, absent depuis le 10 septembre et un match face au Stade Brestois en Ligue 1, sera de retour sur les terrains d'ici la fin de mois d'octobre. C'est en tout cas ce qu'espère le PSG qui a un calendrier démentiel avec la Coupe du monde en hiver. Blessé aux ischio-jambiers gauches, le vice-capitaine de Paris a encore une chance de disputer la dernière rencontre de phase de poules de la C1 face à la Juventus de Turin le 2 novembre. Reste à savoir si Christophe Galtier prendra le risque de faire jouer le défenseur central pour un match aussi important avec aussi peu de rythme.